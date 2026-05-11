El Ayuntamiento de Tudela lanza una campaña de sensibilización ciudadana para explicar su rechazo a la planta de lodos

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela inicia este lunes una campaña de sensibilización ciudadana con el lema 'No a la mierda', que tiene como objetivo explicar su negativa al proyecto de Nilsa -empresa pública del Gobierno de Navarra- para construir una planta de biogás, que gestionará, según se recoge en la propia campaña, "el equivalente a 68 piscinas olímpicas de fangos fecales humanos, tras la ampliación de la actual planta de tratamiento de lodos".

El equipo de Gobierno municipal ha señalado en una nota que "el principal objetivo de esta iniciativa es explicar sin paños calientes, de forma clara, directa y didáctica a la ciudadanía en qué consiste el proyecto de Nilsa -a partir de cifras y datos objetivos-, así como las razones para oponerse al mismo, y qué se está haciendo al respecto para evitarlo".

La campaña traslada a los tudelanos que el Gobierno de Navarra, a través de Nilsa, "pretende instalar una macroplanta de lodos y biogás que tratará el 40% de los desechos fecales humanos de toda Navarra, a apenas 800 metros del casco urbano, todo ello sin contar con el Ayuntamiento y mediante un procedimiento acelerado, para no incluir a Tudela en la moratoria aprobada por el Parlamento de Navarra para este tipo de instalaciones".

Entre las razones para rechazar el proyecto, el equipo de Gobierno ha detallado "aspectos claramente negativos, como son los olores e insectos cerca de zonas de viviendas y colegios; la pretensión de ubicar el proyecto en un área inundable, próxima a un espacio natural protegido, o que no tiene sentido ecológico ni económico transportar miles de kilos de residuos fecales por carretera hasta Tudela". "Las cifras son impactantes: 460.000 kg de excrementos humanos al día, 170.000 toneladas de fangos fecales al año, el equivalente a 68 piscinas olímpicas y más de 130 camiones de residuos en dirección a Tudela cada semana", ha afirmado.

Ante lo que el equipo de Gobierno ha considerado "una seria amenaza para Tudela" se han presentado recursos administrativos y se han iniciado acciones en los tribunales contra "la imposición de la macroplanta", destacando que el objetivo del Ayuntamiento de Tudela "no es posicionarse en contra de las energías renovables, sino encontrar una solución compatible con la salud, el entorno y el desarrollo sostenible real".

En este sentido, la campaña señala que "según distintas voces autorizadas, entre las que destacan las de colectivos y movimientos ecologistas, los residuos no deben procesarse de forma centralizada, sino en una escala proporcionada y manejable, en ubicaciones compatibles, en polígonos industriales adecuados, no junto al río, ni cerca de colegios y núcleos urbanos".

La campaña contará con perfiles y acciones en redes sociales -bajo el hashtag #noalamierda- vídeos, y una recogida de firmas en la web defiendetudela.com, "para que todos los vecinos y vecinas de Tudela que lo deseen puedan sumarse y expresar su rechazo al proyecto que se pretende imponer en la localidad".