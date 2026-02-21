El Ayuntamiento del Valle de Egüés decreta tres días de luto oficial por el asesinato de una mujer en Sarriguren

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha aprobado este sábado una declaración institucional en la que muestra su "máxima repulsa y su más profunda indignación" ante el asesinato este viernes de una mujer en la localidad de Sarriguren en un presunto caso de violencia de género. Asimismo, ha decretado tres días de luto oficial.

La declaración se ha aprobado tras una reunión de un urgencia de la Junta de Portavoces del Consistorio "ante el homicidio y la grave agresión" ocurridos este viernes "donde dos mujeres fueron víctimas, una de ellas asesinada presuntamente por su marido en un caso de violencia machista y la otra herida de gravedad".

A través de este texto, el Ayuntamiento expresa "su máxima repulsa y su más profunda indignación" ante este "asesinato de violencia machista". "Todas las formas de violencia contra las mujeres suponen un atentado a su integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan", destaca.

De la misma manera, traslada "todo su apoyo y solidaridad a familiares y entorno cercano de las víctimas", pone a su disposición los servicios municipales correspondientes y declara tres días de luto oficial en el municipio.

Por otro lado, el Consistorio ha expresado su rechazo a "todas las violencias machistas que sufren las mujeres" y ha recordado a la ciudadanía que "son expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres que aún impera en nuestra sociedad". Además, ha reiterado su compromiso por "conseguir una sociedad más justa e igualitaria" desarrollando en el ámbito de sus competencias y en aplicación de la legislación vigente, "políticas activas, integrales y coordinadas a favor de la igualdad y en contra de todas las violencias ejercidas contra las mujeres".

Finalmente, el Ayuntamiento del Valle de Egüés ha llamado a la ciudadanía a "jugar un papel activo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres". "Es responsabilidad de todas y todos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas, ha subrayado.

Por todo ello, el Consistorio ha convocado una concentración de "condena y repulsa" para "visibilizar el rechazo colectivo a este tipo de actos" este sábado, a las 17.00 horas, en el Ayuntamiento. De la misma manera, se ha sumado a la convocatoria realizada por el movimiento feminista en el Valle de Egüés el próximo lunes, 23 de febrero a las 19.00 horas en la Plaza de los Fueros (Rotonda del Pino) de Sarriguren.