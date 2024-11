Azcona (Geroa Bai) destaca la "estabilidad del tripartito" ante "el avance de la política 'fake'"

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "el avance de la política 'fake' como correa de transmisión de la ultraderecha es una realidad en el mundo actual" y que "por eso cobra más valor todavía la propuesta de estabilidad del tripartito en estos momentos" en Navarra.

Durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se celebra este jueves en el Parlamento de Navarra, Azcona ha señalado que "más allá de los calificativos poco cariñosos que nuestra formación política suele recibir de la oposición, lo único cierto y verdad es que Geroa Bai es la piedra angular sobre la que han pivotado los tres Gobiernos progresistas que ha habido en Navarra desde 2015". "Sin Geroa Bai, UPN seguiría en el Gobierno y eso es lo que le preocupa a la oposición", ha dicho.

Según ha añadido, "que nadie espere de Geroa Bai paciencia en asuntos primordiales como el desarrollo de nuestro autogobierno, el respeto real al euskera o el avance en soberanía energética para Navarra".

Azcona ha subrayado que la fiscalidad "es la gran herramienta pública" para afrontar las políticas "de equidad, cohesión, igualdad y redistribución", y ha destacado que "este año aprobaremos los décimos Presupuestos progresistas de Navarra, 10 años de estabilidad institucional, política y económica que contrastan claramente con épocas pasadas".

"Algunos se escudan en que la recta final de los gobiernos de UPN vino marcada por la crisis de 2008, pero esto no explica por qué los Gobiernos de UPN, los que vivieron la mayor bonanza económica, fueron incapaces de preparar a Navarra y a su Hacienda para el momento de vacas flacas. Esa es la única realidad: que después de años al frente del Gobierno foral, años de bonanza, dejaron las arcas vacías", ha criticado.

Como uno de los principales "riesgos" actuales, Azcona ha señalado que "llevamos años de retraso" en la Agencia Navarra de Transición Energética, que debe ser creada "ya" y que el consejero Mikel Irujo "tiene preparada".

En materia de automoción, y "sin restar un ápice a la preocupación que nos deben producir las noticias que llegan desde Alemania", ha subrayado que "hay razones para confiar" porque "las inversiones en Volkswagen, cifradas en más de mil millones de euros, siguen adelante tal y como estaban planificadas". "Se mantienen también las inversiones en la planta de Mobis en Noain que, incluso plantea ampliar las instalaciones. No lo haría, seguramente, si no viera viabilidad en Landaben", ha reivindicado.

En cuestión de salud, ha destacado que "hoy las listas de espera se reconducen en una situación que es bien difícil", aunque las cifras son "preocupantes" e "inadmisibles". También ha remarcado que "entre nuestros compromisos políticos, tenemos la aprobación de una nueva ley de Salud que reordenará y modernizará el sistema sanitario público".

Por otro lado, ha apostado por "reforzar los servicios públicos como la educación, para lo que debemos dar cumplimiento a los acuerdos que tenemos marcados en el acuerdo programático". Entre ellos, el desarrollo del Pacto Social y Político por la calidad de la educación.

"SIN FISCALIDAD NO HAY ESTADO DEL BIENESTAR"

Ha comentado Azcona que para abordar todo ello no hay "fórmulas mágicas" y que sin fiscalidad "no hay Estado del Bienestar". "Y quien dice lo contrario miente, quien dice que bajar impuestos de manera indiscriminada no afecta a la calidad de los servicios públicos hace política 'fake'", ha subrayado.

Entre otros aspectos, ha apostado por "empezar a trabajar" la posibilidad de convenir el Impuesto del Valor Añadido y por "convenir nuevos impuestos", por ejemplo el de los beneficios de las energéticas. Asimismo, ha defendido que Navarra debe estar en el Ecofin "con voz y con voto" y ha apostado por "aliviar la presión fiscal a las rentas medias y bajas".

Azcona también ha hecho referencia a las "dificultades" del sector primario, y ha apostado por que el Gobierno foral "dé forma lo antes posible" al acuerdo político alcanzado para desarrollar "una única ley que aúne las medidas de la ley Desarrollo Rural, de cuyo borrador ya dispone el departamento, con las medidas de la lucha contra la despoblación".

Ha mencionado también "la falta de vivienda y, en muchos casos, de acceso a la misma". "Las políticas que el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo estos años han sido exitosas, pero el tsunami va mucho más allá. Urgen políticas integrales desde la Administración", ha dicho.

Por otro lado, ha afirmado que también "hay cosas que mejorar, y algunas urgen". "Lo de Educación con el tratamiento del euskera no puede seguir así", ha criticado. Sin embargo, ha destacado que "incluso cuando las diferencias entre socios son notables, y cuando los ritmos que desde la Presidencia se proponen como suficientes para los socios no lo son, incluso en esos casos, los avances son positivos para la sociedad". "Porque es positivo e histórico el trabajo que durante ya 10 años se lleva haciendo" y que "ha llevado a multiplicar por 10 el presupuesto navarro para la promoción del euskera".

A continuación, ha considerado que es "positivo" que Navarra "haya sido pionera en políticas de memoria a lo largo de estos 10 años, junto con las políticas de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de otras violencias que están escribiendo las páginas de verdad, justicia y reparación que en 40 años de democracia no se habían empezado a escribir".

Asimismo, ha destacado el "compromiso" recogido en el acuerdo programático de "avanzar en el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento". "Y además, en el marco de la Ponencia que está abierta, queremos trabajar en una Lorafna que respete sensibilidades, que avance en nuestro autogobierno y que tenga herramientas para blindarlo y cumplirlo", ha añadido.