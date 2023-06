Aznal dice que "más pronto que tarde habrá que sentarse con EH Bildu para construir alternativas a las derechas"

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha asegurado este miércoles que "más pronto que tarde habrá que sentarse con EH Bildu si de verdad queremos construir alternativas a los gobiernos de las derechas y a las políticas de las derechas, y si queremos consolidar mayorías progresistas".

Aznal ha señalado, tras reunirse con el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la ronda de consultas para decidir si se propone una debate de investidura, que "no se dan las condiciones en este momento para que se presente una candidatura a la Presidencia del Gobierno de Navarra" y ha afirmado que "habrá una segunda ronda en la cual esperamos que haya cosas más concretas y se haya avanzado más".

La portavoz de EH Bildu, acompañada del parlamentario Adolfo Araiz, ha explicado que la reunión con Hualde se ha desarrollado en "tono cordial" y ha asegurado que "hemos vuelto a repetir que somos la tercera fuerza política en el Parlamento y ahora somos mucho más determinantes de lo que éramos la pasada legislatura".

Aznal ha mostrado su "total predisposición para hablar y alcanzar acuerdos para consolidar mayorías progresistas de forma definitiva en esta legislatura, para que las derechas no puedan incidir en las políticas de Navarra y dejar de lado los complejos de algunos".

En esa línea, ha insistido en que "más pronto que tarde se va a tener que hablar con EH Bildu" y ha dicho que "no estamos en tiempo de exclusiones". "Obviar que somos la tercera fuerza política del Parlamento de Navarra y obviar las cifras que dan las mayorías parlamentarias es estar muy lejos de la realidad. Obviarlo no es una opción, si de verdad queremos construir mayorías progresistas y alternativas a los gobiernos de la derecha. En este sentido, estamos muy tranquilas porque este momento va a llegar más pronto que tarde", ha asegurado.

Laura Aznal ha añadido que "el obviar que somos nueve parlamentarios, la tercera fuera política, es estar lejos de la realidad". "Todo el mundo sabe que ahora somos más determinantes y todo el mundo entiende de matemáticas. Ahora mismo serían necesarias nueve abstenciones de EH Bildu, frente a las cinco que fueron necesarias en 2019. Todo el mundo lo sabe y en este sentido reafirmo que estamos tranquilos porque más pronto que tarde habrá que compartir con nosotras contenidos", ha dicho.

La portavoz de EH Bildu ha explicado que "tendrán que ser compartidas las líneas de las negociaciones que se están llevando a cabo para dar paso a un gobierno progresista" y ha apuntado que la formación abertzale no ha decidido su posición. "Nosotras iniciaremos nuestro propio proceso cuando toque hacerlo, y será una decisión que tomaremos todos los bilkides en EH Bildu", ha asegurado.

Laura Aznal ha reiterado que "no contar con EH Bildu no es una opción que sea factible si queremos consolidar esas mayorías progresistas". "Nuestra voluntad y compromiso es inequívoco para que la derecha no confluya en las políticas navarras. La ciudadanía no va a entender ni aceptar cualquier tipo de exclusión", ha afirmado, para señalar que "es tiempo de actuar con responsabilidad y dar cumplimiento a un mandato que nos ha hecho la mayoría progresista de Navarra". "Tenemos que dar cumplimiento a ese mandato de la forma más responsable y lo antes posible", ha asegurado.