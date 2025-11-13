Aznal pide al Gobierno "mucha más ambición" en la segunda mitad de legislatura: "Hay que pisar el acelerador"

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado que "ya estamos en la segunda mitad de la legislatura y queda mucho por hacer, y va a ser totalmente necesaria mucha más ambición por parte de este Gobierno". "La inercia no puede ser una opción, hay que pisar el acelerador", ha indicado.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Aznal ha destacado que "si no lo hacemos, no seremos capaces de afrontar los retos que tenemos por delante". En este sentido, ha apostado por "políticas públicas que tengan vocación de cambios profundos, arraigadas al territorio y con visión estratégica". "Defendemos una gobernanza transformadora y emancipadora, basada en la transversalidad de género, una gobernanza feminista", ha apuntado.

También ha citado el informe de la UCO "que señalaba la presunta implicación de dirigentes del PSOE en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de obras públicas". "Queremos conocer la verdad, queremos saber si en Navarra se han producido mordidas y si existen responsabilidades políticas. Desde EH Bildu, tolerancia cero ante la corrupción. Vamos a seguir trabajando con seriedad y rigor en la Comisión -del Parlamento foral-, que por cierto presidimos, y llegará el momento de sacar las oportunas conclusiones y de exigir que se depuren responsabilidades si las hubiera", ha remarcado.

Sin embargo, ha añadido que "somos muy conscientes de la estrategia de la derecha para acabar con gobiernos progresistas". "No nos engañan. A las derechas no les preocupa la corrupción, endémica e inherente al propio sistema del 78, les preocupa volver a ocupar los sillones del poder. Y por eso, de la misma manera que decimos que queremos llegar hasta el final, decimos alto y claro que no vamos a caer en el juego", ha subrayado.

Por otro lado, ha señalado que "la presidenta hablaba en su discurso de avances en lo social y de crecimiento económico, pero el permanente crecimiento económico de Navarra no ha evitado ni ha reducido la presencia de hogares afectados por la pobreza". "Especialmente, nos preocupa la población infantil y adolescente", ha añadido. Uno de "los principales factores" que explican esta situación es la vivienda, ámbito "en el que se han acumulado décadas de abandono del parque público de vivienda" y en el que EH Bildu seguirá "trabajando muy intensamente".

"En este sentido, el Plan de Vivienda Rural que pronto se pondrá en marcha y que fue propuesto por EH Bildu, aunque no va a ser suficiente por sí solo, será importante para impulsar políticas que no dejen de lado nuestros pueblos, porque llevamos tiempo advirtiendo de que la brecha demográfica que existe en Navarra", ha apuntado, tras añadir que "nos preocupa el retraso que se está produciendo desde el Gobierno para enviar el proyecto de ley foral de despoblación a este Parlamento". "Instamos a que se haga lo antes posible", ha manifestado.

En otro orden de cosas, ha pedido "mayor soberanía para gestionar nuestras propias políticas migratorias". En materia sanitaria, ha apostado por un sistema "basado en la atención primaria, en un enfoque de prevención y en la promoción de la salud, y blindado ante el riesgo de privatización". En Educación, ha considerado que "a lo largo de esta legislatura se están dando pasos en algunos aspectos, pero queda mucho por mejorar". A su juicio, "necesitamos una ley foral de educación propia para Navarra".

En materia industrial, ha señalado que "próximamente" va a llegar al Parlamento la ley de Industria, "cuya mayor aportación es la reducción de plazos y la atracción de inversión extranjera, poniendo el foco en las empresas y muy poco en la clase trabajadora". "Y esta cuestión nos preocupa", ha dicho. Y en cuanto a la industria en general, "si bien los datos macro pueden ser buenos", hay empresas "que se enfrentan a situaciones muy delicadas y cientos de personas que están perdiendo su puesto de trabajo, a las que de nada les sirve el contexto general de crecimiento".

Por otro lado, ha añadido que uno de los "ejes fundamentales" para EH Bildu es el euskera, y ha apostado por "garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra". Según ha indicado, en la euskaldunización de personas adultas "se están dando pasos importantes", aunque "el mayor obstáculo está siendo la euskaldunización de la administración". Además, "estamos sufriendo un intenso embate judicial que está vulnerando de raíz los derechos de los y las euskaldunes". A su juicio, todo ello "se puede solucionar" modificando la ley del euskera.

PAPEL "DETERMINANTE" DE EH BILDU PARA DEJAR "ATRÁS" A LA DERECHA

Aznal ha añadido que "todos estos últimos años, EH Bildu ha desempeñado un papel determinante para que la derecha y sus políticas hayan quedado atrás para fortuna de las mayorías populares, de la clase trabajadora de esta Comunidad". "Recientemente hemos firmado el acuerdo presupuestario para el 2026. Once presupuestos consecutivos con la derecha en la irrelevancia", ha afirmado, tras añadir que "también hemos acordado la Ley de Medidas Fiscales en la Mesa de Fiscalidad, en la que nos sentamos cuatro grupos con diferentes puntos de vista y que defendemos diferentes modelos fiscales".

En este sentido, ha puesto en valor "de forma especial la negociación y el acuerdo". "La negociación es un arte y el acuerdo es un triunfo. Muy probablemente, nadie vemos plasmado en nuestros acuerdos el 100% de sus objetivos. No es fácil, pero hemos demostrado que somos capaces y que esa voluntad política sirve, sin duda, para seguir avanzando. Eso es lo que hemos hecho estos últimos años, es lo que hacemos y es lo que vamos a seguir haciendo", ha reivindicado.