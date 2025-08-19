Los bailables de txistu y gaita regresan los martes y jueves a la Plaza del Castillo hasta el final del verano

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este martes vuelven los bailables de txistu y gaita a la Plaza del Castillo. Tras más de un mes de parón, desde el 3 de julio, la música vuelve al centro de la ciudad con pasacalles, pasodobles, polkas, zortzikos y porrusaldas a cargo de las bandas de gaiteros y txistularis. En este mes de agosto, habrá bailables los martes y jueves, es decir los días 19, 21, 26 y 28, de 19 a 21 horas.

Durante el mes de septiembre, los bailables de txistu y gaita cambiarán de horario, aunque mantendrán sus días habituales de martes y jueves. Los días 2, 4, 9, 11, 16, 19, 23 y 25 de septiembre los bailables comenzarán a las 18.30 horas, media hora antes que en agosto, y concluirán también media hora antes, a las 20.30 horas.

Los bailables de la Plaza de la Castillo son una actividad habitual en la programación cultural del Ayuntamiento de Pamplona y se celebran desde 1943. La Asociación Banda de Txistularis de Pamplona-Iruinako Txistulari Taldea y la Asociación Banda de Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak interpretan diferentes piezas desde el quiosco de la Plaza del Castillo durante dos horas para que quienes quieran bailen o tarareen la música.

La ubicación de estos bailables de txistu y gaita ha ido cambiando en estas más de ocho décadas, celebrándose en diferentes lugares de la ciudad como el paseo de Sarasate o el Bosquecillo, hasta establecerse en la Plaza del Castillo, ha informado el Ayuntamiento.