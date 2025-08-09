Baile y un taller de diversidad afectivo-sexual, la propuesta para la semana que viene de la Casa de la Juventud

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se inicia da quinta semana de propuestas del programa 'Cada día un plan' de la Casa de la Juventud. Es una semana con un horario especial porque el día 15 de agosto, festivo, la Casa permanecerá cerrada.

Las próximas jornadas vienen cargadas de baile, con una oferta con Sevillanas, K-Pop y Comercial Dance, esta última en euskera. El miércoles 13, desde la Asesoría Psicológica de la Casa, se ofrecerá un taller de Diversidad afectivo-sexual. Todas las sesiones son de libre participación y se desarrollan de 19 a 20.30 horas.

El lunes 11 de agosto la actriz y profesora de baile en la Casa de la Juventud Nerea Bonito volverá con una sesión de Sevillanas, un baile típico y tradicional de Andalucía, especialmente de las provincias de Sevilla y Huelva.

Se suele bailar por parejas, aunque existen variantes como la individual (de exhibición), de grupo y en círculos. En este taller se trabajarán y se aprenderán algunos de los pasos específicos, así como el manejo correcto de los brazos ('el braceo') en coordinación con los pies.

El martes 12 el relevo lo tomará el K-Pop, fenómeno "que arrasa en el mundo y cada vez cuenta con más seguimiento", en una sesión que estará a cargo de la bailarina Paula Pedroso. El K-Pop es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip-hop, rap, rock, R&B, etc.

Aunque el término "se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur", una "parte esencial del género son sus llamativos coreografías grupales".

El paréntesis entre sesiones de baile será el miércoles 13. Idoia Ángel, responsable de la Asesoría Psicológica de la Casa de la Juventud, dirigirá un taller sobre Diversidad afectivo-sexual "que parte de la base de que la sexualidad humana es un fenómeno complejo que forma parte de la vida".

Así, "existen diferentes miradas o maneras de entenderla, tanto en lo que respecta a la identidad sexual como la orientación o a las prácticas sexiales". Ángel hará un recorrido sobre algunos conceptos claves sobre este tema.

Finalmente, el jueves 14, de nuevo Paula Pedroso impartirá una masterclass, en este caso de Comercial Dance, una clase que se desarrollará en euskera.

Esta modalidad de danza es un estilo de baile que se desarrolla principalmente en el contexto de la música comercial, especialmente en videoclips y actuaciones de artistas pop y combina elementos de varios estilos como hip hop, jazz, funk y dancehall.