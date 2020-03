Baluarte ofrece en su web y redes sociales vídeos y fotografías de sus espectáculos desde 2003

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baluarte se ha sumado a las iniciativas surgidas a raíz de la crisis del Covid-19 para acompañar y mantener el ánimo a través de sus canales y ofrecerá vídeos y fotografías de los espectáculos que ha acogido desde 2003.

Tras suspenderse todas las actividades previstas en el edificio hasta nuevo aviso por el coronavirus, Baluarte mantendrá el contacto con su público a través de su página web y de sus perfiles en redes sociales.

Para ello, se utilizará el archivo del auditorio para recordar espectáculos y artistas que desde la inauguración del edificio en octubre de 2003 han pasado por su escenario.

Fotografías, vídeos e información que a diario estarán disponibles en la página web (www.baluarte.com) y en los perfiles de las redes sociales: Facebook (@BaluartePamplona); Twitter (@baluarte) e Instagram (baluarte_pamplona).

Hasta este viernes, se ha recordado la primera ópera que se ofreció en Baluarte, Marina (noviembre 2003); el primer musical 'We will rock you' (julio 2005) y la primera ópera del gran repertorio, Madama Butterfly (mayo 2004), ha explicado Baluarte en un comunicado.