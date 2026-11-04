El Banco de Alimentos de Navarra necesita más de 1.300 voluntarios para su Gran Recogida del 13 y 14 de noviembre

Presentación de La Gran Recogida. - BAN

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los próximos 13 y 14 de noviembre, la Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) celebrará una nueva edición de La Gran Recogida, su campaña solidaria más importante del año, con un doble objetivo: conseguir los recursos necesarios para seguir ayudando a miles de personas y "movilizar, una vez más, el compromiso de la sociedad navarra".

Para conseguirlo, la entidad necesita más de 1.300 voluntarios, que se distribuirán por los principales supermercados de toda Navarra durante las dos jornadas de campaña. Su colaboración será fundamental para informar, sensibilizar y animar a la ciudadanía a participar en una iniciativa que contribuye a garantizar el acceso a una alimentación digna a más de 18.000 personas.

Desde la Fundación recuerdan que, detrás de cada aportación, "hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida: la de familias que atraviesan dificultades económicas, personas mayores con recursos insuficientes, hogares con menores a su cargo y ciudadanos que necesitan apoyo para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación".

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra ha hecho un llamamiento especial a la ciudadanía, empresas, asociaciones, centros educativos y colectivos sociales para que se impliquen en La Gran Recogida y contribuyan a que la campaña llegue al mayor número posible de personas.

Durante los días 13 y 14 de noviembre, quienes participen en la iniciativa se encargarán de explicar el funcionamiento de la campaña, informar sobre las distintas posibilidades de colaboración y trasladar a los clientes de los supermercados la importancia de sus donaciones.

Además, la Gran Recogida volverá a apostar por las aportaciones económicas realizadas directamente en las cajas de los supermercados, una modalidad que "permite mejorar la eficacia de la ayuda y adaptarla a las necesidades de las personas atendidas", ha explicado el BAN.

El funcionamiento es sencillo: al finalizar su compra, los clientes pueden realizar una donación económica que se convierte en un saldo disponible dentro de la cadena de supermercados correspondiente. Posteriormente, los Bancos de Alimentos pueden utilizar ese saldo para adquirir productos a lo largo del año, cuando realmente son necesarios.

Según ha indicado el Banco, este sistema permite planificar mejor el abastecimiento, garantizar una asistencia alimentaria más sostenible en el tiempo y adaptar las compras a las necesidades reales de las personas beneficiarias.

La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Marisol Villar, ha destacado la importancia de este modelo de colaboración: "Las donaciones económicas nos permiten responder con mayor eficacia a las necesidades reales de las familias y adquirir los productos que más se necesitan en cada momento. Cada euro donado se transforma en ayuda directa para quienes atraviesan situaciones de dificultad".

Además, ha continuado, esta modalidad contribuye a evitar el desperdicio alimentario, optimizar los recursos disponibles y reducir el impacto medioambiental asociado al transporte y almacenamiento de productos.

LA SOLIDARIDAD CONTINÚA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Aunque las jornadas centrales de La Gran Recogida se celebrarán los días 13 y 14 de noviembre, la campaña de donaciones económicas permanecerá abierta hasta el próximo 31 de diciembre, ofreciendo a toda la ciudadanía la posibilidad de colaborar incluso sin acudir físicamente a los supermercados.

Las aportaciones podrán realizarse a través de la página web del Banco de Alimentos de Navarra, www.bancoalimentosnavarra.org, mediante transferencia bancaria, donación digital o a través de BIZUM, utilizando el código 00262.

Esta fórmula amplía las posibilidades de participación y permite que cualquier persona pueda sumarse a la campaña desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, facilita que la solidaridad no se concentre únicamente en dos jornadas, sino que se prolongue durante las últimas semanas del año, un periodo especialmente importante para reforzar las reservas de alimentos.

Desde el BAN recuerdan que no existen aportaciones pequeñas cuando se trata de ayudar. Cada donativo, independientemente de su cuantía, contribuye a mantener la actividad de la Fundación y a garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Asimismo, las aportaciones económicas pueden acogerse a las deducciones fiscales legalmente previstas. En el caso de las donaciones realizadas en las cajas de los supermercados, será necesario conservar el ticket de compra y tramitar la correspondiente solicitud a través de la web habilitada.

UNA CAMPAÑA IMPRESCINDIBLE PARA MÁS DE 18.000 PERSONAS

La Gran Recogida constituye uno de los principales pilares de la actividad anual de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Los recursos obtenidos permiten "reforzar su capacidad de respuesta y mantener la distribución de alimentos a través de las entidades sociales con las que colabora".