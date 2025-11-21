La banda 'El Hombre del Saco' será telonera de 'Veintinuno' el 2 de diciembre en Ribaforada por el Día de Navarra

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock de Ribaforada 'El Hombre del Saco' será la telonera del grupo 'Veintinuno' en el concierto programado el 2 de diciembre en la localidad, con motivo del Día de Navarra.

El conjunto ha sido seleccionado para participar en este evento en el marco de una convocatoria lanzada desde la Navarra Music Commission, abierta a bandas y artistas navarros inscritos en el atlas de la música 'Navarra Live Music'. El concierto tendrá lugar en el Ribaforada Arena, espacio multiusos que cuenta con unas 2.000 personas de aforo.

Las entradas para asistir pueden adquirirse vía web por 5,5 euros o de forma presencial, en la casa de cultura de la localidad o en las taquillas de Baluarte y de NICDO en el centro comercial La Morea, al precio de 5 euros para el público general y 4 euros para integrantes de familias numerosas. Cada entrada incluye como obsequio una camiseta de Marca Navarra.

'Veintiuno' es un cuarteto de Toledo con una propuesta musical que mezcla rock alternativo, indie rock e indie pop. El grupo ha participado en giras y festivales "importantes a nivel nacional e internacional", como el Mad Cool, Nos Alive y Granada Sound.

En la actualidad, está inmerso en la gira de presentación de su último álbum, 'La balada del delirio y equilibrio', producido por Warner. Los miembros actuales son Diego Arroyo (voz, guitarra y teclados), Pepe Narváez (batería), Yago Banet (bajo) y Rafa Pachón (guitarra).

Por su parte, 'El Hombre del Saco' es una banda de rock duro originaria de Ribaforada, con letras que abordan temas sociales y personales. Su sonido tiene influencia de grupos como 'Barricada' o 'Leize'.

El grupo, fundado en 2023, está integrado por 'Charly' Zamora, que es voz y guitarra, Josu Erramun a la batería y Juan Gascón 'Piño' al bajo y los coros.

Con "amplia trayectoria en la escena musical en otras bandas", el trío presentó su primer álbum conjunto el pasado mes de enero, bajo el título 'Basado en hechos reales', con el sello discográfico Basajaun Records.

En su música destacan temas como 'La venganza del payaso', 'Domestícame', 'Abracadara', 'Quiero mi dosis' o 'Reconócelo', así como una colaboración con Félix Lasa, líder de 'Leize', en una versión del tema 'El Hombre del Saco'.

OTROS ACTOS PROGRAMADOS EN TORNO AL DÍA DE NAVARRA

El concierto de Ribaforada del 2 de diciembre forma parte de la programación organizada en torno al Día de Navarra de 2025, que comenzó el pasado 8 de noviembre con un ciclo de visitas teatralizadas al Palacio de Navarra en el que participarán más de 400 personas a lo largo de este mes. La próxima cita es el 18º Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre.

Los actos culminarán el 3 de diciembre, día de la Comunidad foral y festividad de San Francisco Javier, con la entrega a título póstumo de la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina al empresario Manuel Torres y la celebración de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra en Lesaka y otro de Il Divo en el Navarra Arena.