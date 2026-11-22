Archivo - Uxue Barkos, candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra. - IÑAKI BERASALUCE/ EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra, Uxue Barkos, ha defendido este domingo que el voto a la coalición nacionalista es "el voto de la política útil", que va a llevar a Madrid "una voz y un discurso desde Navarra y para Navarra". A su vez, ha criticado el "papelón" de UPN "entregándose a la estrategia del PP y Vox".

Así lo ha afirmado durante el acto central de la campaña electoral que Geroa Bai ha celebrado este domingo en el Hotel Iruña Park de Pamplona, que ha contado con las intervenciones, además, de los cabezas de lista de la coalición al Congreso y el Senado, Pablo Azcona y Mayte Espinosa.

Barkos ha destacado que estas son unas "elecciones especialmente importantes" y ha defendido que el voto a Geroa Bai es "el voto de la política útil, el voto de la democracia y el voto del orgullo". Así, ha resaltado que "estamos en estas elecciones para parar el avance de la ultraderecha, pero que lo haremos también al día siguiente, y el año que viene, y las próximas generaciones seguiremos trabajando por seguir construyendo una sociedad con el bienestar de las personas como objetivo central". Además, ha advertido de que "se está empezando a generar dudas y un clima de confrontación" entre la juventud y los pensionistas en torno al futuro de las pensiones.

Ha resaltado que "trabajar por los derechos de la sociedad, por su bienestar, es trabajar por la democracia" y ha censurado "el desprecio político a quienes hoy dicen con niñatez que sorprende y a veces hiere al decir que con Franco se vivía mejor. Hay que ser un indigente intelectual o directamente un fascista".

Ha recordado que en 2023 "contra todo pronóstico se paró la posibilidad de un gobierno apoyado en la ultraderecha", pero "cuatro años después aquí estamos y peor" por culpa de "errores de bulto que no se pueden volver a cometer". Así, ha alertado ante "una ultraderecha enardecida y bravucona, que amenaza con laminar los fundamentos del autogobierno" buscando "el agravio con los territorios forales" y hablando de "un supuesto privilegio, cuando lo que hay es responsabilidad".

"Quienes nos acusan de insolidaridad prefieren venir a imponer en nuestra casa lo que no quieren ordenar en la propia no van a tener cabida en esta tierra si de Geroa Bai depende", ha manifestado.

Barkos ha afirmado que "la amenaza de anular el Convenio Económico ya está encima de la mesa y por eso no entendemos el portazo de los socialistas a la concurrencia conjunta a las elecciones generales que propuso Geroa Bai. Un portazo decidido en Ferraz".

En este sentido, ha dicho que está " bastante cansada de escuchar aquello de 'Navarra cuestión de Estado', se les llena la boca cada vez que un navarro abertzale, vasquista, hace una propuesta de pluralidad". Pero "cuando toca abrir la bolsa para carreteras, canales, conexiones ferroviarias... entonces la mano a cerrar y a esconder", ha reprochado, para criticar las "décadas de retraso" por parte de gobiernos de PP y PSOE que "racanean a las navarras y los navarros los fondos que nos corresponden en infraestructuras vitales".

Por otro lado, Uxue Barkos ha llamado la atención ante el "papelón de UPN" y ha recordado que "hasta antes de ayer estaban hablando con Santos Cerdán de mantener el Ayuntamiento de Pamplona". A su vez, ha señalado que "quieren llevar a Feijóo a la Moncloa después de haber querido salvar a Sánchez con la reforma laboral". "Papelón ver a quien se dice esencia del fuerismo entregándose a la estrategia del PP y Vox", ha remarcado.

Ha considerado que le lema de campaña de UPN-PP, 'Por fin', delata que "no tienen otro objetivo que recuperar el poder". "Que no se engañen ni pretendan engañarnos a los demás: no se puede defender los intereses generales de esta tierra si se va a apoyar sin condiciones y sin compromisos previos", ha subrayado. "Llegar a unas elecciones con el único compromiso de votar la investidura de Feijóo con el apoyo y las amenazas de Vox es exactamente todo lo contrario a lo que Navarra necesita. Esa es la propuesta de UPN, no nos van a engañar", ha destacado.

Por ello, ha defendido llevar a Madrid "un voz que marque impronta sobre defender la democracia con el bienestar de las personas, afianzar la democracia sosteniendo el Estado del Bienestar; una voz y un discurso desde Navarra y para Navarra que trabaje para que el futuro de esta tierra sea el más prospero y el más equitativo"

AZCONA: "UPN ESTÁ COMETIENDO UN ERROR HISTÓRICO"

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso, Pablo Azcona, ha destacado que el próximo 29 de noviembre "debemos tomar una decisión importante" y ha advertido de que "no podemos dar por garantizado todo lo que hemos conseguido", en referencia a "quienes niegan" la violencia machista, los derechos LGTBI y "quieren debilitar las políticas de igualdad" o "minimizar nuestra memoria democrática".

Ha destacado que "UPN ha elegido compartir espacio político con el Partido Popular" que, a su vez, "necesita a Vox para gobernar y que está dispuesto a asumir sus planteamientos". Una formación que "cuestiona nuestros derechos históricos, nuestro Convenio Económico y nuestra capacidad de autogobierno". "La ultraderecha lleva años planteando acabar con el Convenio y con el reconocimiento de nuestros derechos históricos" y "UPN está dispuesto a acompañar ese camino", ha indicado, para asegurar que los regionalistas están "cometiendo un error histórico".

Por otro lado, ha recordado que su coalición propuso "una candidatura conjunta de las fuerzas que compartimos responsabilidades en Navarra" para "defender una representación plural y para hacer frente a la ultraderecha desde Navarra". "No pudo ser" porque "las decisiones y las exclusiones de Madrid se impusieron sobre la voluntad de construir una alternativa desde aquí", ha lamentado. Sin embargo, ha resaltado que "Geroa Bai no va a renunciar" a que "Navarra tenga voz propia", a reclamar al Estado que "cumpla con las infraestructuras pendientes" y a avanzar en las competencias "que están pendientes de transferir". "No queremos traer aquí los problemas de Madrid, sino llevar a Madrid la voz e intereses de Navarra", ha subrayado.

La candidata al Senado, Mayte Espinosa se ha comprometido a "llevar la voz" de Navarra a la Cámara Alta, "defender sus intereses y trasladar sus necesidades y aspiraciones". Una institución que "importa" porque "afecta a cuestiones de nuestro presente y futuro y por eso Navarra tiene que estar". "Navarra no necesita que nadie hable por ella desde fuera. Necesita que su voz esté presente, que se escuche y que se tenga en cuenta", ha recalcado.

También ha destacado los derechos de las mujeres y ha subrayado de que "no podemos dar nada por garantizado. la igualdad no se mantiene sola". Ha advertido de que "la ultraderecha cuestiona avances que han costado décadas de lucha de muchísimas mujeres que decidieron no rendirse y no aceptar que tenían que vivir bajo el mandato de un hombre". Asimismo, ha reivindicado una política "que escuche" y que "no enfrente a la sociedad". "Ninguna conquista democrática es definitiva si dejamos de cuidarla", ha recalcado, para añadir que "el futuro no está escrito. lo construimos entre todas y todos, con compromiso, con trabajo y con valentía".