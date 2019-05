Barkos dice que Geroa Bai es "garantía de acuerdos sólidos y estabilidad política"

Publicado 24/05/2019 13:07:09 CET

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata de Geroa Bai a la reelección, Uxue Barkos, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones forales de este domingo y ha defendido que su coalición es "garantía de acuerdos sólidos y estabilidad política".

Uxue Barkos, en un acto en el que ha hecho balance de la campaña electoral acompañada de la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Itziar Gómez, y del candidato a las elecciones europeas, Daniel Innerarity, ha afirmado que "Navarra está hoy mucho mejor que hace cuatro años" y "Navarra hoy es una sociedad mucho más fuerte y mucho más cohesionada".

La candidata de Geroa Bai ha llamado a la participación en las elecciones porque "es muy importante que nuestro futuro lo decidamos los hombres y mujeres de Navarra en Navarra, desde las urnas en Navarra, y hacer fuerte que esa decisión para los acuerdos que sin duda van a ser necesarios el próximo 27 de mayo se tomen en Navarra".

Tras ello, ha asegurado que "la garantía de que esos acuerdos se tomen en Navarra se llama Geroa Bai, la garantía de que esos acuerdos sean sólidos y nos doten de estabilidad política los próximos cuatros años se llama Geroa Bai, y la garantía de que ese trabajo reconcilie en términos de convivencia a nuestra sociedad, la haga más solidaria y equitativa, y haga que nuestro desarrollo económico sea, como se ha visto estos cuatro años, uno de los más solventes y sostenible con capacidad de representación en Europa, se llama Geroa Bai".

También se ha referido a las palabras de la candidata socialista María Chivite, quien pidió a Geroa Bai que "olvide sus posiciones nacionalistas" para poder acordar, y ha señalado Uxue Barkos que "en política una de las mayores incongruencias que se puede pretender es pedir que nadie renuncie a sus anhelos, a sus principios, a sus posiciones ideológicas, como las suyas socialistas". Así, ha defendido que "desde la diversidad y pluralidad se pueda llegar a acuerdos".

Barkos ha considerado que "pedir que ninguna fuerza renuncie a cualquier posicionamiento creo que es estar muy desesperado por querer llegar al sillón". "No es una cuestión de sillones o de pactos, es una cuestión de acuerdos políticos para dotar a esta comunidad de la estabilidad política que ha tenido estos cuatro años", ha afirmado.

En relación con un mensaje falso que se ha difundido con el perfil de María Chivite en Twitter, en el que se afirmaba la disposición de la candidata de PSN a pactar con Navarra Suma, Barkos ha señalado que "hackeos o el uso torticero de la imagen los sufre todo el mundo, uno se defiende y ya está". "El problema en este caso no es que se le haya hackeado o no, el problema es que en la memoria de muchas navarras y muchos navarros queda incrustado, porque son muchos años, que ha solido ocurrir así", ha indicado.

"EL APOYO DE QUIENES QUIEREN QUE PAMPLONA NO DÉ NI UN PASO ATRÁS"

Por su parte, la candidata de Geroa Bai a la Alcaldía de Pamplona, Itziar Gómez, ha pedido el apoyo "a todos los que quieren que Pamplona no dé ni un paso atrás, desde la seguridad de que Geroa Bai no va a defraudarles". "Hemos demostrado en este tiempo nuestra capacidad para tender puentes y nuestro compromiso con el cambio hasta el final. Geroa Bai sigue representando la apuesta más segura y fiable por el cambio y además garantía de un Gobierno eficaz", ha destacado.

Itziar Gómez ha afirmado que en estas elecciones hay "una oferta demasiado fragmentada" de candidaturas y ha señalado que Geroa Bai "representa eficacia, rigor y compromiso, es lo que volvemos a ofrecer para seguir trabajando por la Pamplona del futuro, un futuro lleno de oportunidades, plural y tolerante, abierto, inteligente e innovador, y un futuro social y más solidario".

Por su parte, Daniel Innerarity, candidato de Geroa Bai a las elecciones europeas dentro de la Coalición por una Europa Solidaria, ha afirmado, en lo relativo a las elecciones europeas, que "ésta ha sido la campaña de los silencios, se ha hablado muy poco de Europa, hemos intentado poner sobre la mesa temas de discusión que nos afectan a toda la ciudadanía europea y al final hemos acabado hablando de problemas domésticos y del zasca local".

Innerarity ha considerado que "en Navarra el gran silencio ha sido el de la derecha, el del señor Esparza, que hoy en el periódico he visto que no quiere decir todavía a quién va a votar -en las elecciones europeas-". "Eso me da alguna esperanza de que a lo mejor me vote a mi, pero me imagino que lo más probable es que esté dudando entre Ciudadanos, el partido más antiforal, y el PP, que es el partido más corrupto", ha asegurado.

El candidato ha dicho que Geroa Bai "no se contenta con la Europa que tenemos, somos muy críticos con el modo con que Europa se está configurando actualmente" y, frente a ello, ha defendido "una Europa más social, más común y más diversa". Además, ha señalado que "la prioridad que moralmente es más urgente" es la de resolver la crisis migratoria.