Barkos preguntará a la ministra Montero por medidas para que la quita autonómica "no castigue a Navarra"

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, preguntará la próxima semana a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las medidas que contempla el Gobierno central para que la condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas de régimen común "no castigue a Navarra".

En este sentido, Barkos ha señalado en una nota que "Navarra, a través de un sistema responsable como es el Convenio Económico, aporta un 1,6% por la vía de la aportación a la deuda general del Estado" por lo que a su entender "el Gobierno central debe observar medidas para garantizar que la quita autonómica no perjudicará a la Comunidad foral".

En esta línea, la senadora de Geroa Bai ha exigido al Gobierno central que la aportación de Navarra al Estado "no se vea comprometida" por la condonación de la deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda, por lo que considera "fundamentales fórmulas de compensación para la Comunidad dentro del régimen foral".

Así, la senadora de Geroa Bai pedirá a Montero que explique si el anteproyecto de ley de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera contempla "algún mecanismo de equilibrio para las comunidades no incluidas en el régimen común como es el caso de la Comunidad foral".

Barkos planteará a la ministra de Hacienda esta cuestión en la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar el próximo martes en el Senado.