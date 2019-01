Beltrán repetirá como cabeza de lista del PPN al Parlamento foral y Carmen Alba será candidata en Pamplona

Publicado 27/12/2018 14:48:34 CET

Pablo Casado llama a los constitucionalistas a "recuperar Navarra" y a sumar por una comunidad "constitucional, foral y española"

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, repetirá como cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento de Navarra en las próximas elecciones forales, mientras que la exdelegada del Gobierno en Navarra Carmen Alba encabezará la lista de los 'populares' al Ayuntamiento de Pamplona.

El PPN ha celebrado este jueves un acto en la capital navarra para dar a conocer sus candidatas a la Presidencia del Gobierno foral y al Ayuntamiento de Pamplona, un acto que ha contado con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado; y el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

En su discurso, el presidente del PP ha llamado a los constitucionalistas a "recuperar Navarra" y ha destacado que aunque su partido presenta a "las mejores" lo que quieren es "sumar con los que defienden nuestro principios, valores y nuestra vocación de servir a una Navarra constitucional, foral y española".

En este sentido, ha reivindicado que Navarra "no es anexo de nadie ni apéndice de nadie" y ha remarcado que "tiene suficiente historia para seguir siendo una comunidad foral, española, europea y libre".

Para Casado, "cuando hay una situación límite en Navarra y una hoja de ruta tan negativa para los intereses de los navarros como pretenden los jeltzales y abertzales, confiar en el PP, la mejor fuerza política a nivel nacional, es una garantía de futuro, no sólo para España, sino también para Navarra".

A lo largo de su intervención, Casado ha sido muy crítico con el actual Gobierno foral y el gobierno municipal de Pamplona, ha defendido suprimir la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución y también se ha referido al programa Skolae.

Sobre este último tema, ha reivindicado que "no se puede hacer ingeniería social a través de la educación" y ha considerado que "lo que está pasando en Navarra, como en otras comunidades, con el adoctrinamiento de los niños es algo intolerable".

También ha criticado "una discriminación por la lengua, como se hace en Navarra" y ha afirmado que son los nacionalistas quienes "están aplastando la libertad lingüística de los navarros que quieren comunicarse en el idioma de la inmensa mayoría".

Sobre las candidatas del PPN en las próximas elecciones, Casado ha puesto en valor la "valentía personal y profesionalidad técnica, jurídica y administrativa" que, a su juicio, demostró Carmen Alba como delegada del Gobierno en Navarra, un trabajo que, según ha dicho, es "digno de elogio".

"Además de ser una persona afable y amable, era inflexible frente a aquellos que querían coartar las libertades de los navarros", ha expuesto el presidente del PPN.

Sobre Ana Beltrán, presidenta del PPN y candidata a la Presidencia del Gobierno foral, Casado ha destacado que para la dirección nacional del partido es "una persona fundamental, abanderada de los principios, valores e ideas que tenemos en el PP". "Beltrán habla claro y habla bien", ha ensalzado el líder 'popular', quien también ha valorado su "labor eficaz ante el peor gobierno de la historia de Navarra".

"FALTA DE LIBERTAD" EN NAVARRA

Por su parte, la presidenta del PPN y candidata a la Presidencia del Gobierno foral, Ana Beltrán, ha recordado la última visita de Pablo Casado a Pamplona en la campaña para la elección del sucesor de Mariano Rajoy, una visita que tuvo lugar en Sanfermines y en la que los 'populares' fueron increpados.

Y ha destacado que el propio Casado "vio en primera persona algo muy importante, la falta de libertad que hay en Navarra, la falta de un derecho básico en democracia". "En Navarra no somos libres", ha afirmado Beltrán, quien ha advertido de que "el próximo mes de mayo Navarra se juega mucho, nos jugamos que Navarra desaparezca, ser una provincia más de Euskadi, y que todo el proceso de batasunización iniciado desde que están gobernando los nacionalistas culmine".

"No nos lo podemos permitir, no podemos permitir que los abertzales continúen cuatro años más", ha reivindicado la candidata 'popular', quien ha pedido a "todos los navarros que no son nacionalistas, que no son mayoría, que nos movamos y no nos durmamos porque no podemos permitir que aquello por lo que mató ETA salga adelante".

Para Beltrán, "el PPN es el partido más útil en Navarra para poner pie en pared a los nacionalismos" y "el más útil también para defender la identidad de Navarra y el futuro, porque tenemos representación en Navarra, en España y en Europa". "Esta liga no se juega sólo en Navarra, eso trasciende de nuestras fronteras", ha expuesto la presidenta de los 'populares' navarros, quien ha definido al "nuevo" PP como "un partido valiente, sin remilgos, como nuestro presidente Casado".

En su opinión, en las próximas elecciones "en Navarra no nos jugamos el cambio de un color político en el Gobierno, sino el ser o no ser" y ha defendido que "para el ser o no ser, todos los partidos que creen que Navarra debe seguir siendo una comunidad foral diferenciada dentro de España tenemos que estar a lo mismo, a sacar a los nacionalistas del poder". "Juntos somos más, tenemos que estar unidos los partidos de centro derecha", ha remarcado.

PAMPLONA, "EN LAS TINIEBLAS"

Por su parte, la candidata del PPN a la Alcaldía de Pamplona, Carmen Alba, ha considerado que el gobierno municipal actual "nos está llevando la ciudad a las tinieblas, nos la están hundiendo" y ha enumerado los "despropósitos" realizados, a su juicio, por el alcalde, como cambiar el nombre de la avenida del Ejército, el proyecto de Pío XII o la amabilización del centro.

También se ha referido a los temas "identitarios" y al euskera y ha criticado que Asiron "gobierna solamente para el 17% que lo ha votado". "El panorama que tiene nuestra ciudad es bastante crudo", ha advertido Alba, quien ha animado a los ciudadanos a que voten al PPN en los próximos comicios para "devolver a Pamplona a su sitio, a su brillantez y conseguir que los pamploneses tengan todos sus derechos independientemente de qué lengua quieran hablar".