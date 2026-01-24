El Bibliobús de Tierra Estella participará el 28 de enero en Madrid en la celebración del Día del Bibliobús

Bibliobús de Tierra Estella. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y la Dirección general del Libro, del Cómic y de la Lectura, celebra el Día del Bibliobús, el próximo 28 de enero, acudiendo a las instalaciones de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, para que la ciudadanía en general pueda conocer el vehículo y el servicio que presta.

Así, el miércoles 28 de enero el jardín de la BNE acogerá, en horario de 10.30 a 14.30 horas, la presencia del Bibliobús de Tierra Estella para que el público pueda acceder y recibir información de los responsables de este servicio, con el objetivo de dar visibilidad y difundir la esencial labor cultural de los bibliobuses, informa en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El Bibliobús de Tierra Estella, que desde octubre de 2022 presta servicios bibliotecarios en esta merindad, atiende ahora mismo a una población cercana a los 9.000 habitantes, repartidos en 60 localidades, 5 escuelas rurales y un centro de terapia ocupacional, repartidos en 8 rutas de periodicidad quincenal. El Bibliobús ofrece más de 9.000 documentos en préstamo (libros, audiovisuales y revistas), así como acceso a las plataformas englobadas en la biblioteca digital, y préstamo interbibliotecario para documentos en otras bibliotecas de Navarra.

"El bibliobús es el mejor instrumento bibliotecario de calidad para conseguir extender los beneficios de la biblioteca pública donde esta no existe, en pequeñas localidades alejadas de los principales núcleos de población, con unas connotaciones sociales de primer orden, fortaleciendo y dinamizando la comunidad, como centro de recursos, de innovación, y de acceso y formación digital para todas las personas", destacan desde el Gobierno de Navarra, que ya prepara un segundo vehículo que a final de año entrará en servicio, atendiendo a localidades y centros escolares de la zona media y de la comarca de Sangüesa.