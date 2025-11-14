Las bibliotecas de Navarra celebran el XIII Encuentro de Clubes de Lectura

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas de la Comunidad foral celebran este mes el XIII Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra, que tendrá lugar entre el 15 y el 22 de noviembre. El programa de actividades prevé la realización de talleres de reseña literaria y de narración personal, un recital y una obra de teatro.

Las actividades darán comienzo el próximo sábado, 15 de noviembre, en el Auditorio de Barañáin. Esta primera jornada está destinada el encuentro de los clubes de lectura en castellano, y se centrará en la figura de la escritora Carmen Martín Gaite y en los primeros clubes de lectura de Navarra, los de Barañáin, que celebran su 25 aniversario.

Las actividades programadas para este día comenzarán con un saludo institucional, en el que participará la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, y continuará con un encuentro entre el catedrático y profesor honorario de Literatura Española, José Teruel, y la investigadora Andrea Toribio, que conversarán sobre la literatura de Martín Gaite, informa en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Posteriormente, se recreará en el escenario una suerte de sesión de club de lectura donde reconocidos coordinadores y coordinadoras de clubs de Navarra conversarán sobre el título 'Caperucita en Manhattan'. Como colofón de la jornada, la compañía 'La Zafarina', premiada a nivel nacional, realizará una reflexión sobre las escritoras olvidadas a lo largo de la historia a través de su obra teatral 'Cuando el tiempo no tenga ya memoria', de Mafalda Bellido.

Por su parte, durante la semana del 17 al 21 de noviembre, tres bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Navarra acogerán tres talleres prácticos impartidos por profesionales de la literatura y de la ilustración. Así, el lunes 17, la Biblioteca de Navarra acogerá el taller de reseñas literarias 'Cómo escribir sobre los libros que hemos leído', impartido por Margarita Leoz; el miércoles 19 tendrá lugar en la Biblioteca de Tafalla el taller 'Revelar la memoria: escritura y fotografía', importado por Daniel Franco; y, por último, en la Biblioteca de Olzaguitía se celebrará el taller en euskera 'Paragrafo eta ahapaldietatik haratago: ilustrazioa eta soinu-paisaiak', con Belatz e Iñigo Pimoulier.

La segunda jornada del Encuentro, que tendrá lugar el sábado 22, estará destinada a reunir a los clubes de lectura en euskera. La sala de Proyecciones de la Biblioteca de Navarra, en Pamplona, será el espacio escogido para la celebración del evento, que contará con la presencia de la escritora Nerea Ibarzabal y de la investigadora en literatura vasca Irati Maujelo. Asimismo, tendrá lugar posteriormente un recital poético a cargo de Martín Bidaur y Maddi Sarasua.

El plazo para apuntarse a los talleres sigue abierto hasta completar aforo y son actividades gratuitas con inscripción previa en cada una de las bibliotecas. Para el encuentro del día 15, el público aún puede asistir a la obra de teatro programa adquiriendo una entrada en la taquilla del auditorio.

Este año el Encuentro se traslada también a la radio, en concreto al programa 'Entre libros' de la Cadena SER, y a Euskalherria Irratia. En estos espacios se podrán conocer más de cerca los detalles de las jornadas, algunos clubes de lectura de poesía, la historia de los clubes de lectura de Barañáin y los detalles del taller de reseñas literarias.