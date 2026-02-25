'Blame', mejor documental de la VII edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival

Premiados, autoridades, patrocinadores y presentadores - MANUEL CASTELLS-UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Blame' ('Culpa'), una producción suiza dirigida por Christian Frei, ha sido la ganadora de la VII edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival, el certamen internacional de cine sobre ciencia que organiza el Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

El documental, que analiza la pandemia de COVID-19 desde la mirada de tres científicos "que llevaban años advirtiendo que algo así podía ocurrir", recibió el premio en una gala que tuvo lugar en el Museo del centro académico y a la que asistieron más de 600 personas.

Por su parte, el premio al mejor programa de televisión recayó en la producción canadiense 'Sweat!', de Take Action Films; la mejor producción realizada por estudiantes fue la británica 'Orchids: Darwin's Conundrum'; el galardón al trabajo realizado por universidades y centros de investigación fue para 'Arctic Shifts', de UCONN School of Fine Arts; mientras que el mejor vídeo en web o redes sociales fue para la producción británica 'Can You Fight Fires and Diabetes at the Same Time?'. Además, el premio del público recayó en la producción española 'Breathe, Mom'.

ECHENIQUE, UN PROMOTOR DE LA CIENCIA COMO MOTOR CULTURAL Y SOCIAL

Por otra parte, Pedro Miguel Echenique, catedrático de Física y Premio Príncipe de Asturias (1998), fue galardonado con el premio 'Pasión por la Ciencia', por su promoción de la ciencia fundamental como motor cultural y social, y su labor de divulgación.

Con motivo de la entrega, ofreció una conferencia en la que defendió "el valor cognitivo, económico, cultural y estético del conocimiento científico". Echenique destacó que el siglo XX ha sido el "del triunfo de la ciencia y la tecnología", pero reducir la ciencia a su dimensión práctica "supone empobrecerla".

En este sentido, apostó por que la investigación "avance en todos los frentes". "No sabemos qué nos va a deparar el futuro, y tenemos que estar preparados", remarcó.

Asimismo, abogó por "la responsabilidad de los científicos en la toma de decisiones estratégicas sobre ciencia, con independencia de que la financiación sea pública o privada", y aseguró que el conocimiento "será cada vez más determinante para la prosperidad" y "la riqueza de las naciones".

En la gala, presentada por los científicos y humoristas de 'Big Van Ciencia' Helena González Burón y Oriol Marimon Garrido, participaron María Iraburu, rectora de la Universidad; Eva Perujuániz, directora general de Universidad del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra; Juana García, vicepresidenta de la Fundación Caja Navarra; Maitane Bueno, directora de Zona Norte de Laboral Kutxa; José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lilly; Yolanda Erburu, directora general de la Fundación Sanitas; Javier Andrés Vázquez, delegado de la Facultad de Ciencias; Teresa Álvarez, subdelegada de la Universidad; Bienvenido León, director del festival; e Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias Universidad de Navarra.

El evento, que durante casi dos horas reunió ciencia, música, y humor, cerró una edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival que ha recibido un total de 1.658 producciones de 112 países.

El festival ha contado con la colaboración de la Fundación Caja Navarra, y el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Gobierno de Navarra, Fundación Lilly, Laboral Kutxa, Fundación SACYR y Sanitas.

Asimismo, en el marco del festival, se han organizado actividades científicas para todos los públicos: proyecciones de películas finalistas en los Golem Baiona, un taller familiar, conferencias con expertos científicos en el Civivox Iturrama, un coloquio para estudiantes universitarios con Toby Nowlan, director y productor de 'Ocean with David Attenborough' (2025) y una conferencia con Pedro Miguel Echenique en la Universidad de Navarra.

'BLAME', PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL DE #LABMECRAZY!

'Blame' sumerge al espectador "en los meses más tensos de la pandemia COVID-19, mostrando cómo cada dato de la crisis sanitaria, cada rueda de prensa y cada declaración pública se convertían en un pulso constante entre evidencia científica, presión política y ruido mediático".

Muestra cómo los investigadores "lidiaron no solo con la ciencia, sino con la desinformación, las teorías conspirativas y la necesidad de explicar verdades complejas en un mundo que exige respuestas inmediatas".

Con ritmo de thriller y una "tensión narrativa sostenida", esta película "enfrenta la paciencia del método científico con la velocidad del debate público, y deja una conclusión clara: en una crisis global, la verdad también necesita defensa".

Según Bienvenido León, director de #LabMeCrazy! Science Film Festival, 'Blame' es "un documental y un thriller muy emocionante" que "combina rigor científico y una gran narrativa".