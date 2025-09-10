Bomberos extinguen un incendio en una casa deshabitada junto a la cafetería de la UPNA

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido esta pasada madrugada un incendio en una casa deshabitada junto a la cafetería de la UPNA, según han informado desde Emergencias. No hay personas afectadas.

El aviso del fuego, en la calle Octavo Camino de la Milagrosa, ha tenido lugar sobre las 4.44 horas de este miércoles. El incendio ha afectado a la cubierta de madera de la vivienda, que ha colapsado.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla así como agentes de la Policía Municipal de Pamplona.