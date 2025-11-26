Bomberos intervienen en un incendio declarado en un bazar en Pamplona

Imagen de una operaria de SOS Navarra
Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 18:49

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra intervienen en un incendio declarado este miércoles por la tarde en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta, en el barrio pamplonés de la Rochapea.

Aunque no hay personas afectadas, Protección Civil solicita a los vecinos de la zona que cierren las ventanas y se confinen en sus viviendas debido a la toxicidad del humo.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del incendio se ha recibido a las 17.31 horas y han sido movilizados bomberos de los parques de Trinitarios y de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico en prevención, Policía Municipal, encargada de las diligencias, y se ha informado a Policía Foral.

