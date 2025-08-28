Los bomberos de Navarra que han colaborado contra incendios en León regresan a la Comunidad foral finalizadas sus tareas

Bomberos de Navarra que han colaborado en tareas de extinción de incendios en León. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra que han colaborado en la extinción de incendios en León regresan este jueves a Navarra con los vehículos que desplegaron en la zona, una vez terminadas las labores que les fueron asignadas.

Los primeros bomberos de Navarra llegaron a la zona el martes 19 de agosto. Fueron un total de 24 profesionales con varios vehículos. Estos efectivos fueron relevados por otros 23 compañeros que llegaron el viernes 22 de agosto al lugar, y estos últimos a su vez, fueron sustituidos el lunes, día 25, por un nuevo contingente procedente de Navarra.

Este tercer relevo de Bomberos regresa ya este jueves a la Comunidad foral con los vehículos utilizados en el primer desplazamiento.