Bomberos trabajan en extinguir un incendio forestal al norte de Atondo (Iza)

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos trabajando este domingo en extinguir un incendio forestal al norte de Atondo (Iza), según han informado desde Sos Navarra. No hay personas afectadas.

El aviso del fuego ha tenido lugar a las 16.58 horas. Al lugar, una zona de arbolado cerca del casco urbano, se han trasladado bomberos del parque de Cordovilla, del parque de Estella, dos BHIF, tres helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, así como agentes de la Policía Foral.

Según Sos Navarra, el viento está dificultando la extinción y los bomberos se encuentran interviniendo en el lugar.