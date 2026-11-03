La búsqueda de la mujer de Ansóain desaparecida inicia nueva fase y el puesto de mando se traslada a la sede de Bomberos

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de la vecina de Ansóain desaparecida desde el pasado martes, 27 de octubre, ha comenzado nueva fase, en la que el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Ayuntamiento de la localidad se ha replegado para llevar el control y coordinación desde la central del servicio de Bomberos Navarra.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Ansoáin, la búsqueda ahora pasa a una nueva fase tras la búsqueda sistemática de estos días. Desde el pasado martes día 27 de octubre, día de la desaparición, "la familia, la comunidad y los servicios públicos, liderados por los bomberos de Navarra, han rastreado un ámbito enorme" de la falda sur de Ezkaba y la zona urbana.

Los últimos tres días la zona de Artika, último lugar donde fue vista, ha sido la zona principal de búsqueda. El dispositivo de búsqueda ha dirigido y guiado las hipótesis "hasta centrarse en el radio de acción D-75, que indica que el 75% de los casos se resuelven en ese espacio".

El "gran trabajo coordinado no ha conseguido" encontrar a la mujer, pero la búsqueda continua y se centrará en una fase "más profesionalizada y con una organización comunitaria diferente", han señalado desde el Consistorio, que ha añadido que, según el mando de la búsqueda de bomberos, "pasamos de una búsqueda de modo esprint, a una carrera de fondo".

El Puesto de Mando Avanzado instalado en el Ayuntamiento se ha replegado, para llevar el control y coordinación desde la central del servicio de Bomberos Navarra. A partir de ahora se está trabajando en una nueva estrategia de búsqueda, "para que está siga siendo organizada". Tendrá dos líneas de trabajo, la "netamente profesional" y la comunitaria, con asesoramiento técnico de bomberos. En breve se indicará la manera de colaborar.

La mujer fue vista por última vez en Artika, por lo que se pide colaboración para revisar las propiedades privadas, 'chabisques', invernaderos de esa zona, así como de Berriozar, Aizoain, Berriosuso, Berrioplano, Loza, así como zonas industriales adyacentes.

Este "gran trabajo en equipo" ha supuesto movilizar más de 500 personas en búsquedas diarias. La implicación entre personas voluntarias, Bomberos, Guardia Civil, Policía Foral, Cruz Roja, EBYS, Ayuntamiento de Ansoáin y otras entidades y personas anónimas ha generado "una zona de confort, abrigo y compañerismo para la familia y amistades" de la mujer desaparecida, "tan necesaria en un momento tan duro".

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la labor altruista y desinteresada de la comunidad, así cómo del resto de servicios públicos, como muestra del potencial que el trabajo en equipo con un fin común tiene en una situación límite cómo esta", han remarcado desde el Consistorio.