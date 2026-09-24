CaixaBank y los Consorcios EDER y Zona Media de Navarra premian 8 proyectos de emprendimiento rural

Imagen de la entrega de premios - CAIXABANK

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y los Grupos de Acción Local Consorcio EDER y Consorcio de Zona Media han entregado este jueves en Peralta los reconocimientos a ocho proyectos emprendedores de toda Navarra en el marco de 'Tierra de Oportunidades', el programa de la entidad financiera destinado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

'Tierra de Oportunidades' reconoce proyectos rurales "innovadores, sostenibles y con capacidad de atraer y retener talento", así como de "crear nuevas oportunidades laborales en áreas que enfrentan desafíos demográficos significativos".

En la entrega de los premios han participado Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta; María Rosario Domingos, presidenta del Consorcio de Zona Media; Jorge García, responsable de Acción Social de la DT Ebro de CaixaBank; y Sandra Calvo, gerente de Consorcio Eder.

También ha tenido lugar una mesa redonda en la que ha participado Marta Lamata, de Marlafra, y Amaia Meléndez, de El Horno de Pedro, participantes en el Reto Final en años anteriores. Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con el origen de sus proyectos empresariales, "el impacto que tienen sus negocios en sus municipios y el apoyo recibido de entidades vinculadas al desarrollo rural".

También, han compartido su experiencia en el programa 'Tierra de Oportunidades', su participación en la final nacional celebrada en Madrid y algunos consejos dirigidos a aquellas personas que estén valorando emprender en el medio rural.

Los emprendedores y proyectos premiados por territorio en esta edición son, por parte de Consorcio EDER, Amaia Urra Zamarreño (San Adrián) por 'Calma'; Leyre Pascual Fernández (Barillas) por 'Your Wax Light'; Manuela Klinkert (Cadreita), por 'Tinto Coffee'; Alfredo Urdániz Santos (Ablitas) por 'Estudio 456'.

Por parte del Consorcio Zona Media, Eneko Ventas Sorbet (Artajona) por 'Descubre Artajona'; Rubén Flamarique Urdín (Mendívil) por 'Suelo Activo'; Ana Jimeno Pérez de Ciriza (Artajona), por 'Ana Jimeno Psicología'; e Iñaki Markotegi Diez (Berbinzana), por su proyecto que incluye servicios de músico percusionista profesional para actuaciones en directo y grabaciones en estudios y producción musical (grabación, edición, mezcla, dirección musical y arreglos).

'TIERRA DE OPORTUNIDADES'

En la presente edición se han presentado 32 candidaturas que han sido valoradas por un comité de evaluación formado por personal técnico de los Grupos de Acción Local y representantes de CaixaBank. Entre otros aspectos, se han tenido en cuenta la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, la innovación e impacto en el territorio.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de 1.000 euros cada uno y accederán a 'El Reto', un concurso formativo de ámbito nacional, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Rural Talent.

Asímismo, podrán acceder a un programa de mentorización y acompañamiento personalizado, en colaboración con mentores especialistas de Voluntariado CaixaBank. Los premiados podrán optar, además, a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre algún reto de su empresa o emprendimiento.

Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma común, www.caixabank.es/tierradeoportunidades, que generará comunidad entre todos los emprendedores.

Por otra parte, los Grupos de Acción Local desarrollarán entre septiembre y diciembre una serie de acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras, tanto para las que ya tienen un negocio en marcha como para las que están trabajando una idea.

La convocatoria ha estado dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en un municipio con una población inferior a 5.000 habitantes, aunque en algunas comarcas se incluyen municipios hasta 10.000 habitantes, y que facturen menos de 300.000 euros al año.