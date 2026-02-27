Caja Rural de Navarra obtuvo en 2025 un beneficio de 249 millones de euros, un 5,48% más que el ejercicio anterior

Oficina principal de Pamplona de Caja Rural de Navarra. - CAJA RURAL DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Navarra obtuvo en el ejercicio 2025 un margen de intereses de 300 millones de euros y un margen bruto de 427,4 millones euro, un 1,86% menos que el año anterior. El resultado del ejercicio ha sido de 249 millones de euros, un 5,48% más que el ejercicio anterior.

La entidad, destinará estos beneficios a incrementar su patrimonio, destinando a reservas no distribuibles la gran mayoría del beneficio obtenido (244 millones de euros), alcanzando así un patrimonio neto de 2.343 millones de euros, un 13,11% más que el año anterior.

La solvencia de Caja Rural de Navarra en términos de Capital Ordinario de nivel 1 (CET 1), que refleja el nivel de recursos propios de primera categoría, se sitúa en el 30,21%, superior en 308 puntos básicos al año anterior, "siendo, un año más, uno de los más elevados del sector financiero español", destaca la entidad en una nota de prensa.

Los ratings obtenidos por Caja Rural de Navarra se encuentran "entre los más altos del sector". Las calificaciones a diciembre de 2025 son: BBB+ (estable) por Fitch y A3 por Moody's.

13.532 MILLONES EN DEPÓSITOS DE CLIENTES

Caja Rural de Navarra gestiona 13.562 millones de euros en depósitos de clientes del sector privado, un 5,55% más que el año anterior.

El crédito total en vigor concedido a clientes de Caja Rural de Navarra al finalizar el ejercicio 2025 asciende a 9.795 millones de euros, un 4,35% más que el año anterior.

Por su parte, la tasa de morosidad de la entidad a cierre del ejercicio 2025 se ha situado en el 2,09%, similar a la del año anterior, por debajo de la tasa de morosidad a nivel nacional, que alcanzó el 2,69%.

EXPECTATIVAS 2026

Este año 2025 ha finalizado el plan estratégico diseñado por Caja Rural de Navarra para los últimos tres años. Las expectativas son "seguir afianzando cuota de mercado, fortalecer la solvencia y ser referencia como entidad cercana y comprometida con el territorio en el que opera, a través de su Acción Social".

"Mantener el crecimiento en la concesión de operación de crédito a particulares y empresas y seguir actuando con rigor y prudencia en la concesión para mantener controlada la morosidad será clave para, en un escenario de tipos bajos, mantener la productividad actual", destacan desde la entidad.