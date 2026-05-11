La calle Mayor de Pamplona acoge desde este lunes una Oficina de Atención al Peregrino

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Pamplona ha inaugurado este lunes la nueva Oficina de Atención al Peregrino, situada en el número 6 de la calle Mayor, sobre el trazado histórico del Camino de Santiago Francés.

En un comunicado, desde Camino Francés Federación han señalado que se trata de "uno de los hitos jacobeos más relevantes impulsados en Navarra en los últimos años".

El acto ha estado presidido por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, y ha reunido a representantes institucionales, asociaciones jacobeas, entidades sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad y representantes de la Iglesia en Navarra, "visualizando el amplio respaldo institucional y ciudadano que acompaña al proyecto".

La nueva oficina ha sido promovida por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, en colaboración con todas las asociaciones de Camino Francés Federación, y nace gracias a la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, entidad que ha hecho posible la cesión del espacio desde el que se desarrollará la actividad de acogida y atención al peregrino, además de convertirse en la nueva sede de los más de 500 socios de la entidad jacobea navarra.

La apertura de esta oficina sitúa a Pamplona en una "posición singular" dentro del Camino de Santiago. Hasta ahora, únicamente existían estructuras similares en Saint-Jean-Pied-de-Port -principal punto de inicio internacional del Camino Francés- y en Santiago de Compostela, ya en destino.

Pamplona "se convierte así en la primera gran ciudad jacobea de España en contar con un espacio estable concebido específicamente para acompañar al peregrino desde su llegada al Camino".

La oficina ofrecerá "información práctica, cultural y patrimonial, orientación personalizada y acompañamiento directo" a los peregrinos a través de "un modelo basado en el voluntariado y en la atención de peregrinos a peregrinos", uno de los elementos "más característicos de la hospitalidad jacobea tradicional".

La oficina contará con la implicación de 50 pamploneses que serán los encargados de atender diariamente este espacio, que abrirá todos los días de la semana de 16 a 20 horas.

Durante el acto institucional, la consejera Rebeca Esnaola ha señalado que "desde el Gobierno de Navarra, este espacio viene a completar y reforzar nuestro trabajo en torno al Camino, uno de nuestros bienes culturales más preciados; una seña de identidad que nos distingue y que trabajamos de manera transversal en el departamento, a través de la Dirección General de Cultura y la de Turismo, y también con otras áreas de gobierno, empresas y asociaciones".

Y ha añadido que "desde la Dirección General de Turismo estamos desarrollando el ACD 5 Caminos, un proyecto ambicioso que cuenta con una inversión de 5.800.000 euros, repartidos por toda Navarra en cada uno de esos cinco caminos, con el objetivo de crear un Camino más verde y sostenible, energéticamente más eficiente, digitalmente avanzado y más experiencial, atractivo, inclusivo y accesible".

Por su parte, Juan Mari Ayechu, en representación de Acción Social de Caja Rural de Navarra, ha destacado que se trata de un proyecto de colaboración "a largo plazo" con la Asociación Navarra de peregrinos. "El Camino es progreso; conservar los valores identitarios también es progreso. Acción Social tiene que estar cerca de las personas y contribuir con nuestra sociedad", ha indicado Ayechu.

Tras "la exploración durante tres años de la asociación en búsqueda de un espacio para realizar este proyecto, quienes entendieron y apostaron por la iniciativa fueron Acción Social de Caja Rural de Navarra", que cede ahora el local a la Asociación en un marco de colaboración a largo plazo que asegura el mantenimiento de la casa del peregrino.

En representación de Camino Francés Federación, su presidente, Miguel Pérez Cabezas, ha indicado que "hay infraestructuras que ordenan el Camino y lugares que lo humanizan".

"Esta oficina nace para eso: para que el peregrino encuentre en Pamplona orientación y presencia humana desde el primer momento", ha manifestado, tras remarcar "los hitos que han convertido a Navarra en una región pionera en el Camino".

Pamplona registra actualmente más de 90.000 pernoctaciones anuales vinculadas al Camino de Santiago y "ocupa una posición estratégica dentro de la ruta jacobea, al funcionar simultáneamente como punto de inicio para muchos peregrinos y como etapa de paso para quienes llegan desde Francia".

La Oficina de Atención al Peregrino trabajará además en coordinación con la Oficina del Peregrino de Saint-Jean-Pied-de-Port, "reforzando un eje de colaboración transfronteriza entre dos de los principales enclaves de acogida jacobea anteriores a Compostela".

La Asociación Navarra ha querido subrayar igualmente la "dimensión ciudadana" del proyecto, señalando que la apertura de este nuevo espacio "permitirá devolver actividad y vida cotidiana a un local histórico del casco viejo gracias al compromiso voluntario de decenas de pamploneses y pamplonesas vinculados al Camino de Santiago".