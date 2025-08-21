Un camión hace la tijera en la A-15 en Gorriti y la vía queda cortada en sentido norte

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha hecho la tijera este jueves en la A-15 en el término de Gorriti, resultando herido el conductor y obligando a cortar la autovía en sentido norte.

El accidente se ha registrado sobre las 6.40 horas. La vía ha quedado cortada desde las 7.10 horas y se ha habilitado un desvío por la NA-1310, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido, un hombre de 55 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en extremidad superior y pronóstico reservado.

Al lugar han sido movilizados bomberos de Alsasua, ambulancia de soporte vital básico, Policía Foral y Guardia Civil.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra son los encargados de la regulación del tráfico y de la instrucción de las correspondientes diligencias encaminadas al esclarecimiento de las causas del siniestro, según ha informado la propia Guardia Civil.