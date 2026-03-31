La campaña sobre el seguro obligatorio en VPM y VPL se extiende a la Comarca de Pamplona a partir del 27 de abril

Imagen de la reunión. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Policía Municipal de Pamplona ha acogido este martes una reunión de coordinación en la que han participado representantes del servicio de tráfico del Gobierno de Navarra y jefes de policía municipal de distintas localidades de la Comarca de Pamplona. El objetivo del encuentro ha sido la coordinación de una campaña especial y conjunta de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) y VPL (Vehículos Personales Ligeros).

A la reunión de coordinación han asistido el jefe de Policía Municipal de Pamplona, Antonio Sánchez, el jefe de Policía Municipal de Barañáin, Carlos Javier Eransus, el jefe de Policía Municipal de Burlada, Mikel Astiz, el jefe de Policía Municipal de Villava, Rubén Antúnez, el jefe de Policía Municipal de Huarte, Juan Miguel Cantero, la jefa de Policía Municipal de Zizur Mayor, Sandra Irazábal, el jefe de Policía Municipal de Ansoáin, Xabier Martínez, y el jefe de Policía Municipal de Noáin, Javier Hurtado.

Además, han participado José Javier Boulandier y Joaquín José Oroz, director del Servicio y jefe de Sección de Coordinación de Tráfico del Gobierno de Navarra, respectivamente, el jefe del área de Seguridad Vial de Policía Municipal de Pamplona, José Rey, y representantes de Policía Municipal de Berriozar y Egüés.

La campaña, que comenzará el próximo 27 de abril y durará dos semanas, pretende que los conductores de VMP y VPL cumplan con la normativa general que regula su uso: obligatoriedad de registrar el VMP y el VPL en la página web de la DGT, tener la etiqueta identificativa visible (matrícula) y contar con un seguro de responsabilidad civil con coberturas mínimas de 6.450.000 euros en daños personales y 1.300.000 euros en daños materiales.

Además, la normativa estatal prohíbe circular por aceras y zonas peatonales, limita su velocidad máxima en 25 km/h, prohíbe conducir con presencia de drogas en el organismo y, en cuanto al alcohol, se limita a las mismas tasas que el resto de vehículos recogidas en la Ley de Seguridad Vial, ha informado el Ayuntamiento en una nota.