El camping Iratxe de Ayegui gana la 24º Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra

Representantes del camping Iratxe de Ayegui, ganadores de la 24º Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra. - ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El camping Iratxe de Ayegui ha ganado la 24º Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra entre el 3 y el 12 de octubre. Su 'Pocha de Valdega con acelgas y manita de cerdo estilo abuela Dora' se ha alzado con el primer premio del concurso.

El segundo premio ha sido para 'Betizu' de Akari Gastroteka, de Pamplona. El tercer premio ha sido compartido por dos establecimientos: La Hacienda en Mutilva, por su estofado de calabaza, hongos y manitas de cerdo, y Baserriberri en Pamplona, con su cazuelica 'toKte los potros', ha informado la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.

El jurado finalista ha estado formado por Elena Aróstegui, del Restaurante Aróstegui de Pamplona, Javier Díaz, del Restaurante Alhambra de de Pamplona, y David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

También se ha entregado el Ppremio 'Al mejor Servicio del Vino' al Bar Ona de Pamplona. La Tasca de Don José en Pamplona ha sido reconocida con la mención especial 'A la mejor cazuelica apta para celíacos' por su Meloso de carrilleras con texturas de boniatos, mientras que la mención especial 'A la mejor cazuelica elaborada con Aceite Sandúa' ha sido para el Bar Ulzama en Pamplona, por su cazuelica 'To'lo'sana'.

Asimismo, la mención especial 'A la mejor cazuelica elaborada con productos de caza' ha sido para el Café Iruña de Pamplona, por su Ciervo estofado con frutos rojos; y la mención especial 'A la mejor cazuelica elaborada con producto local km.0' se ha entregado a Casa Perico de Larraga, por su cazuelica 'Patorrillo, champiñones, tosta de pan de vino'.