Campión (MCP) defiende el sistema de contenedores con tarjeta y dice que la "intromisión en la intimidad es ridícula"

La Mancomunidad espera que el nuevo centro de tratamiento de residuos de la Comarca de Pamplona entre en funcionamiento en 2024

PAMPLONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), David Campión, ha defendido este viernes el nuevo sistema mediante tarjeta inteligente para los contenedores de materia orgánica y ha asegurado que la "intromisión en la intimidad es ridícula" ya que la información que facilita es únicamente si se abre el contenedor.

Según ha explicado, el próximo lunes comenzará la instalación de los nuevos contenedores tras el reparto de alrededor de 7.000 tarjetas entre el vecindario a través de vistas a domicilio, stands informativos en los barrios o envío por correo. El presidente de la MCP ha valorado la buena acogida de los vecinos que, en su opinión, ven este sistema como "algo bastante lógico".

Campión ha comparecido este viernes en rueda de prensa para hacer balance de los dos primeros años de la legislatura en la Mancomunidad, que han estado condicionados por una pandemia que "ha puesto a prueba el sistema". En su opinión, la MCP actuó ante esta crisis "con rapidez para proteger a la plantilla y para que los servicios esenciales se pudieran seguir prestando con garantías". Además, ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por la entidad para "minimizar" el impacto económico de la pandemia con la congelación de las tasas y descuentos a los negocios afectados por valor de 2,6 millones.

Al margen de la crisis sanitaria, Campión ha destacado el compromiso de la entidad con la sostenibilidad que "marca todas las acciones de la entidad". Así, ha indicado que en 2020 se redujeron las emisiones un 28% respecto a 2014 y la Mancomunidad apuesta por alcanzar la neutralidad de carbono para 2030. No obstante, ha reconocido que "hace tiempo que no conseguimos reducir significativamente las emisiones" ya que "llega un momento en que hay que hacer cambios drásticos o no se consiguen mejoras significativas".

En este contexto, ha enmarcado el nuevo sistema de apertura mediante tarjeta de los contenedores de materia orgánica, la licitación del nuevo centro de tratamiento de residuos de la Comarca de Pamplona, cuyas obras, previsiblemente, comenzarán el año que viene con el objetivo de que entre en funcionamiento en 2024, y la renovación progresiva de la flota de la Mancomunidad pasando del gasoil a electricidad o gas renovable.

Sobre la recogida de materia orgánica, ha destacado que, además de las iniciativas legales, es "imprescindible la colaboración ciudadana" porque "ninguna máquina separa mejor que los hogares". Según ha explicado, tras la implantación inicial del contenedor de materia orgánica, se ha observado que el índice de separación de materia orgánica no supera el 15%, lejos del objetivo del Plan de Residuos de Navarra que marca un índice del 50% para 2022 y del 70% para 2027.

Ha destacado que la materia orgánica representa el 40% de los residuos de los hogares y es el residuo urbano "más contaminante", por lo que ha recalcado que la recogida separada de esta fracción "es esencial para avanzar hacia una Comarca ambientalmente sostenible". Por ello, ha destacado que, tras el estudio de otras experiencias en ciudades europeas, se concluyó que el sistema de tarjeta inteligente es la forma "más eficaz" para la separación de estos residuos.

Una experiencia que se inició en 2018 en Azpilagaña y Nuevo Artica, donde la recogida "se ha cuadruplicado" mientras que la materia resto "se ha reducido a la mitad". Tras estos resultados, se ha iniciado la implantación de este sistema a toda la zona urbana de la Comarca de Pamplona en un proceso que culminará en 2023.

David Campion ha afirmado que el sistema de recogida de residuos "es el único de nuestros servicios públicos o privados que carece de ningún tipo de control", de manera que "los que reducen y reciclan pagan lo mismo que aquellos que no lo hacen". Así, ha señalado que la tarjetas adscritas al domicilio son "un primer paso hacia la caracterización final de los residuos de cada tipo de productor y nos permitirá ajustar tarifas y focalizar nuestras campañas donde hace falta".

El presidente de la MCP ha asegurado que la "intromisión en la vida privada" de estas tarjetas "es ridícula" ya que la información que proporciona se basa en la apertura del contenedor de la basura, "nada que ver con monitorización segundo a segundo de otros servicios privados de internet, telefonía o electricidad".

Ha afirmado, además, que "es evidente que en un futuro no lejano también se implementarán aquí sistemas de pago por generación de residuos, como en el resto de Europa", por lo que ha considerado que "pretender seguir como hasta ahora es anacrónico y sorprendente".

NUEVO CENTRO DE RESIDUOS PARA LA COMARCA EN 2024

David Campión ha explicado que se espera adjudicar antes de final de año la licitación del nuevo centro de tratamiento de residuos de la Comarca de Pamplona con la intención de que las obras se inicien la primavera que viene y con el objetivo de que entre en funcionamiento en 2024. Una infraestructura que supondrá una inversión de 70 millones de euros y que conseguirá un tratamiento del 100% de los residuos urbanos de la Comarca, frente al 44% actual.

Ha destacado, además, que con la materia orgánica se conseguirá compost y gas renovable para la flota de autobuses y camiones, y se reducirán hasta un 35% los materiales que se destinan a vertedero.

El presidente de la Mancomunidad ha aseverado que sobre este centro "no he encontrado ninguna alternativa" y ha indicado que el debate "se ha centrado en la ubicación". Por lo que ha considerado que "no es entendible oponerse a esta inversión sin proponer otra solución más allá que estar como estamos".

RENOVACIÓN DE LA FLOTA Y RECUPERACIÓN DE VIAJEROS

Otro de los retos es la movilidad sostenible mediante la eliminación progresiva del gasoil en la flota de transporte urbano -que cuenta en la actualidad con una línea eléctrica y 66 autobuses híbridos-, los camiones de recogida de residuos y el resto de vehículos propios de la Mancomunidad. Una iniciativa con la que la entidad consume medio millón de litros de gasoil menos cada año. Además, la entidad ha presentado un proyecto a los fondos Next Generation para la compra de 20 autobuses eléctricos y sus infraestructuras de carga.

En cuanto al transporte urbano, Campión ha señalado que el reto es recuperar los 17 millones de viajeros que se han perdido desde el inicio de la pandemia, la mitad de los cuales, ha indicado, se han pasado al vehículo privado. Según ha explicado, en los primeros meses de la crisis sanitaria, el transporte urbano perdió el 90% de viajeros y progresivamente se han conseguido recuperar hasta el 85%, con el objetivo de incrementarlo el año que viene hasta el 90% o superior.

Por otro lado, David Campión ha destacado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), cuya redacción finalizó en 2019 y que en este último mes ha sido firmado por tres de las cuatro administraciones que faltaban por hacerlo, quedando todavía la Cendea de Cizur. Un PMUS, ha subrayado, gracia al cual se ha podido entrar a la captación de 16 millones de fondos europeos por los municipios de la Comarca y que "está siendo profusamente utilizado para desarrollar acciones en la Comarca". Asimismo, la MCP está colaborando con el Gobierno de Navarra para diseñar el transporte interurbano en toda la Comarca de Pamplona.