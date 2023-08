Campión rechaza que se puedan abrir los contenedores sin tarjeta y dice que sería "un paso atrás casi cavernario"

PAMPLONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, ha rechazado este viernes la posibilidad de que los contenedores puedan abrirse sin necesidad de usar tarjeta electrónica y ha afirmado que volver a esa situación sería "un paso atrás casi cavernario".

Por el momento, la Mancomunidad va a llevar a cabo un cambio temporal en el sistema de apertura electrónica de contenedores por el que se dejarán de recoger los datos de aperturas vinculados a los domicilios, tras un expediente de la Agencia Española de Protección de Datos.

No obstante, en declaraciones a los medios, Campión ha rechazado abrir los contenedores, tal y como había planteado UPN. "Es un poco la cantinela de siempre", ha señalado el presidente de la Mancomunidad. "La agencia Española de Protección de Datos no ha dicho que se tienen que abrir los contenedores, lo que ha dicho es que tenemos que adaptar nuestra ordenanza al tema de unir las aperturas de contenedores a los domicilios, no ha dicho que abramos los contenedores", ha asegurado.

David Campión ha añadido que "la propia ley estatal dice que los contenedores deben ser cerrados e inteligentes, ley estatal que no fue votada en contra por ningún grupo político". "Yo creo que es un paso atrás casi cavernario. No podemos volver hacia atrás en este tema", ha asegurado.