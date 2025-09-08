El campo municipal de fútbol de Lezkairu estrena césped artificial

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para sustituir el césped artificial del campo municipal de fútbol de Lezkairu ya han concluido y esta misma tarde se pondrán en uso para los entrenamientos previstos por los equipos que habitualmente las utilizan. El Ayuntamiento de Pamplona ha invertido 265.709,45 euros en cambiar un césped artificial que, después de catorce años y un uso intensivo, ya había concluido su vida útil.

El nuevo césped instalado cuenta solo con un lastre de arena de sílice y carece de rellenos de naturaleza plástica u orgánica, cumpliendo así la regulación europea que apuesta por la sostenibilidad y restringe a partir de 2031 el uso de macropartículas de polímeros sintéticos que se solían utilizar hasta ahora. Además del césped, se han limpiado y reparado rejillas de canaletas deterioradas y se han puesto a punto las porterías de fútbol 11 y fútbol 7, los banquillos y la barandilla perimetral. También se ha rectificado la planimetría del terreno de juego debido a los asentamientos producidos en algunas zonas.

En los últimos días, se han realizado ensayos para verificar el cumplimiento de la norma UNE-EN-15330 que regula las cualidades específicas que deben cumplir superficies deportivas como los céspedes artificiales. Las instalaciones del campo de fútbol de Lezkairu las utilizan hasta 38 equipos de fútbol y fútbol 8 que entrenan y juegan allí, además de otras actividades que acoge de programas municipales y centros escolares, ha informado el Ayuntamiento.