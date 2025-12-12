Carmen Calvo dice que la gestión de denuncias de acoso en el PSOE "no se ha empezado bien pero se va a terminar bien"

Archivo - La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que la gestión sobre las denuncias de acoso a mujeres dentro del PSOE "no se ha empezado bien pero se va a terminar bien" y ha subrayado que tienen que estar "fuera de nuestro partido quienes hacen esto".

Carmen Calvo, que ha atendido a los medios de comunicación tras participar en un acto en Pamplona, ha asegurado que "se va a terminar bien porque ser socialista es completamente incompatible con atropellar los derechos de las mujeres, su libertad y la integridad de sus cuerpos, y como eso es incompatible, cuando el partido siga aclarando lo que sucede, todas las decisiones irán a algún sitio". "Fuera de nuestro partido quienes hacen esto. Ayudar a la justicia para que todo se acabe conociendo y desde ese orden de cosas, continuar la lucha democrática del feminismo, porque el feminismo no es otra cosa que democracia", ha afirmado.

Calvo ha reconocido que la gestión en el PSOE sobre estas denuncias "ha empezado mal porque hemos sido lentos, pero tendrá que terminar bien porque mi partido es un partido comprometido con lo que significa el feminismo para la democracia".

Además, ha afirmado que "la lucha feminista continúa intacta, y contra los compañeros, dentro del partido, todo, absolutamente todo el peso de nuestras normas, y fuera, la justicia de nuestro país sin paliativos, porque no hay otra".

Calvo ha reclamado que "cunda el ejemplo, primero para las mujeres que está siendo en este momento acosadas en cualquier lugar; que cunda el ejemplo en todas las organizaciones en las que las mujeres se callan por miedo; que cunda el ejemplo para sanar una sociedad donde los hombres no pueden hacer esto y donde la inmensa mayoría de los hombres que no lo hacen ayuden también a que quienes lo hacen sepan que esto no es sostenible".

Carmen Calvo ha afirmado que, "aunque sea muy duro por los casos que afectan a nuestro partido, desde el feminismo y desde la democracia hay que utilizar esta situación para dar un paso al frente, y un paso al frente para los casos concretos, la incompatibilidad de ser militante de este partido con estas actitudes, pero un paso al frente constructivo en que empiecen las mujeres a poner pie en pared de todo esto, en mi partido, en el resto de los lugares de trabajo, de organizaciones, porque esto es cotidiano, esto ocurre continuamente".

Calvo ha destacado que "en este país hemos visto ocho mujeres asesinadas en 14 días y yo no he visto a este país lamentarse ni levantarse horrorizado por esto". "Ocho asesinadas en 14 días. Eso no ocurre si no hay debajo un magma de violencia, de acoso", ha afirmado.

Así, ha planteado que, "aprovechando lo que es duro para los socialistas, levantemos alfombras, que ninguna calle, que todas sean acompañadas y que esto termine donde tiene que terminar, que es en la justicia de nuestro país, pero todas y en todos los lugares, porque no es privativo de ningún lugar esto". "Ojalá fuera un asunto que afectara muy poco y a algunos solo, pero tristemente la realidad no es esa", ha indicado.

Por ello, Carmen Calvo ha insistido en que, "con la dureza con la que lo podemos estar viviendo en el seno de mi partido, hay que aprovechar para este mensaje que es un mensaje cívico, necesario, que ninguna calle, que busque las fórmulas en los protocolos que hay, en las instituciones, en las organizaciones y en los lugares y si no, directamente a la justicia y a la ayuda de los servicios sociales para contar lo que está ocurriendo". "Esta es la demostración empírica de que la violencia es brutal contra las mujeres, aquí y en cualquier lugar del mundo", ha afirmado.

Calvo ha reiterado que la gestión sobre estas denuncias en el PSOE "ha empezado mal porque hemos sido lentos, pero tendrá que terminar bien porque mi partido es un partido comprometido con lo que significa el feminismo para la democracia". "Hemos hecho las leyes de igualdad más importantes de este país y las vamos a seguir haciendo. Evidentemente, las ideas de un partido no quiebran por una situación durísima de esta naturaleza. Al contrario, reaccionar frente a esto nos dará mucha más fuerza en la lucha de la que venimos y en la que vamos a continuar. Se ha hecho mal, pero habrá que terminarlo bien. En ese sentido, me consta que la secretaria de Organización convocaba a los medios y me consta que en el seno del partido se están moviendo todas las piezas", ha indicado.

Además, ha afirmado que "los compañeros que en su fuero interno sepan que han hecho esto, ya saben que no pueden ser militantes del Partido Socialista".

Carmen Calvo ha considerado que "las mujeres tenemos que utilizar esta situación para mensajes mucho más profundos y mucho más generales, porque si no pareciera que esto ocurre poco, que le ocurre solo a algunas". "Esto no ocurre poco, ocurre mucho, porque los datos de violencia están ahí. Así que habrá que seguir en la misma dirección y que los compañeros sepan que esto terminará donde tiene que terminar, en los tribunales", ha indicado.

Calvo ha explicado que, precisamente por este mensaje que viene trasladando, le duele lo ocurrido en el PSOE. "Lo he dicho sin ningún tipo de ambajes. A quienes más nos duele es a los que formamos parte de esta organización. Y a las feministas de este partido nos duele todavía más, porque trabajamos por esto y no vamos a parar. Claro que nos duele más. Lo que ocurre es que lo que las feministas llevamos diciendo desde antes de que la dictadura terminara es que esto es una realidad que se ha negado durante mucho tiempo", ha señalado.

Carmen Calvo ha pedido que ninguna mujer "se calle". "En cualquier lugar en el que esté, que ninguna se calle. La única manera de sanar esto es abrir las compuertas. Yo ya recuerdo que, por desgracia, cuando una mujer era asesinada no se consideraba asesinato. No se daba ni siquiera como noticia principal, se daba como noticia residual y se llamaba crimen pasional. Pues ahora cuando se asesina a una mujer se le llama asesinato. Y si podemos ir con la justicia en la mano contra su asesino, está en la cárcel", ha señalado.