La Casa de la Juventud ofrece la próxima semana talleres de street y comercial dance, trap y macramé

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Pamplona, dentro del ciclo de verano 'Cada día un plan', oferta para la semana que viene diferentes actividades y talleres dirigidos a jóvenes de entre 12 a 30 años, que se impartirán en el propio centro en horario de 19 a 20.30 horas.

La programación estará protagonizada por diferentes modalidades de baile, con talleres de street dance, comercial dance y trap. El diseño de bolsos porta móviles en macramé y la personalización de camisetas, esta última en euskera, completan la propuesta.

Las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa, por lo que las personas interesadas solo tendrán que acercarse a la Casa de la Juventud en el horario establecido. Toda la información sobre las 33 actividades que conforman el ciclo está disponible en la página web Pamplona Joven, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Para el lunes y martes, 27 y 28 de julio, las propuestas son dos talleres de baile, 'Street Dance' y 'Comercial Dance', respectivamente, de la mano del coreógrafo y bailarín Abel Silva Valentín. El street dance es una danza urbana, caracterizada por la improvisación, que nació en la década de los 70 en las barriadas marginales del sur del Bronx y que fue desarrollada, de forma particular, por las comunidades latinas y afroamericanas. El comercial dance, por su parte, se basa en coreografías creadas para artistas pop, que combinan movimientos de diferentes tipos de baile, como modern jazz, danzas latinas, etc., y donde el enfoque está puesto en la actitud de sus protagonistas.

El miércoles 29 de julio será el turno de las manualidades, con el taller 'Haz tu bolso porta móvil en macramé', a cargo de Gladys Padovanis, especializada en macramé contemporáneo. En esta sesión formativa, que busca fomentar en la juventud la creatividad, las habilidades manuales y el aprendizaje de técnicas tradicionales, las personas participantes aprenderán las nociones básicas de esta técnica artesanal, basada en la creación de tejidos mediante nudos decorativos, para diseñar y confeccionar su propio bolso porta móvil.

El baile vuelve a cobrar protagonismo el jueves con una master class de trap, a cargo de Nekane Rodríguez Zubimendi, profesora de la Casa de la Juventud. El trap es un subgénero de la música hip hop, caracterizado por una mezcla de movimientos urbanos, actitud relajada y mucha interpretación corporal a ritmo de beat.

Para cerrar la semana, el viernes 31 de julio Haira Ariztegui Unzueta dirigirá el taller 'Tunea tu camiseta', una propuesta, en euskera, centrada en la personalización textil y el reciclaje creativo. A través de estampados, pintura textil y elementos decorativos, cada persona participante podrá convertir una camiseta básica en una prenda única, aprendiendo además a reutilizar ropa y otros materiales.