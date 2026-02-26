La Casa de la Juventud relanza el Bono Cultural Pamplona Joven, con descuentos en cine, libros y teatro

Cartel del Bono Cultural Pamplona Joven - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona repartirá un total de 2.400 bonos culturales para jóvenes de entre 14 y 30 años, con descuentos de entre 4 y 8 euros para la adquisición de entradas de cine y de teatro y para la compra de libros.

De esta forma, el Consistorio reedita el programa Bono Cultural Pamplona Joven, que lanzó en 2024, en "una apuesta por acercar a la gente joven al mundo de la cultura".

Los bonos podrán adquirirse de forma gratuita a partir de las 16 horas del lunes 2 de marzo en la Casa de la Juventud, ubicada en la calle Sangüesa, número 30. El reparto será únicamente presencial, previa presentación del DNI, y se repartirán un máximo de tres bonos por persona.

En concreto, se han editado mil bonos de cine y 600 para la adquisición de libros. También habrá otros 400 para canjear en el teatro Gayarre y otros 400 para actuaciones en la Escuela Navarra de Teatro.

Así, las personas poseedoras de estos bonos podrán adquirir entradas de cine, en los cines Golem Baiona y Golem Yamaguchi, con cuatro euros de descuento sobre el precio original.

Los bonos del teatro Gayarre, por su parte, ofrecen un descuento de ocho euros; y los de la Escuela Navarra de Teatro suponen una rebaja de seis euros sobre el precio de las entradas.

En lo que se refiere a los bonos para librerías, estos recogen un descuento de siete euros para la adquisición de libros, siempre que no sean libros de texto ni material escolar.

Estos bonos podrán canjearse en las librerías Arcos, Elkar Comedias, Elkar Leyre, Karrikiri, Katakrak, Kokea, Muga, Nerea, Troa y Txalaparta.

NUEVO LANZAMIENTO A FINALES DE AÑO

Los bonos que se adquieran ahora podrán canjearse hasta el 14 de junio en cualquiera de los establecimientos adheridos. No obstante, independientemente de su modalidad, los bonos no serán acumulables entre sí y tampoco podrán sumarse a otras ofertas o promociones de que dispongan los establecimientos adheridos.

Aquellos bonos que no ha hayan sido canjeados en plazo, revertirán de nuevo al Ayuntamiento, que volverá a ofertarlos una segunda vez a finales de año.

De este modo, el Consistorio pretende "reducir al máximo los bonos que puedan quedar sin canjear y permitir que un mayor número de jóvenes pueda beneficiarse de esta medida".

Para ello, los bonos que ahora se adquieran quedarán inactivos a partir del 14 de junio, si no se han canjeado previamente, y servirán de base para nuevos bonos.