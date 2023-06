Catalán (UPN) se compromete a "defender los intereses de Navarra por encima de cualquier interés partidista"

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de UPN al Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, ha afirmado este viernes que la formación regionalista se ha "comprometido a defender los intereses de Navarra por encima de cualquier otro tipo de interés partidista y personal", mientras que el Partido Socialista "está aplicando la imposición y el sectarismo".

Así lo ha indicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, junto con la cabeza de lista de UPN al Senado, María Caballero. El regionalista ha apuntado que "somos el único partido que puede sacar más votos que el Partido Socialista y que EH Bildu". "Y por lo tanto, en esa línea hay que concentrar el voto en UPN para vencer al 'sanchismo', también defender los intereses de Navarra en Madrid, y sobre todo seguir defendiendo la identidad como comunidad diferenciada, con instituciones, autonomía propia e integrar a la nación española como es la comunidad foral de Navarra y como recoge el artículo 1 del Amejoramiento del Fuero", ha subrayado.

Ha precisado Catalán que "nosotros nos hemos comprometido a defender los intereses de Navarra por encima de cualquier otro tipo de interés partidista y personal", mientras que el Partido Socialista "está aplicando la imposición y el sectarismo, por ejemplo, a la hora de cuestionar la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que queremos para nuestros hijos".

En este sentido, ha citado la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra "paralizando las decisiones del Gobierno de Navarra a la hora de impedir la concertación de dos centros educativos de nuestra comunidad", y también ha mencionado "la rectificación y el reconocimiento por parte del Partido Popular a la hora de manifestar que fue un error votar en contra de la reforma laboral".

"Recuerden todas aquellas acusaciones y menosprecios que se hicieron a UPN por el acuerdo que había alcanzado con el Partido Socialista para sacar adelante esta reforma laboral, que era fruto del acuerdo y del convenio entre los empresarios y también los sindicatos. Pues bien, ahora parece, después de todo lo que hemos padecido en UPN, que era un error el voto contrario del Partido Popular. Y por lo tanto, en esa línea esperamos que el Partido Popular no solamente reconozca su error, sino que también manifieste y pida disculpas a UPN por todos aquellos insultos y todas aquellas descalificaciones de las que fuimos objeto", ha reivindicado.

Además, Catalán ha considerado que "el tiempo, ese juez inapelable, una vez más pone a cada uno en su sitio" y "viene a evidenciar" que UPN "acertó con el postulado que defendió y por lo tanto esperamos que el PP no solo reconozca el error, como ha hecho su portavoz, el señor Sémper, no solamente manifieste que no va a derogar la reforma laboral, como ha hecho el señor Núñez Feijóo, sino que también pida disculpas y reconozca el error causado a UPN".

El regionalista ha apostado por "luchar contra el centralismo, luchar contra el independentismo". "Sabemos que Navarra no es nacionalista, no es independentista, y por lo tanto el 23 de julio no puede ganar el Partido Socialista, no puede ganar el 'sanchismo', no puede ganar el EH Bildu, no puede ganar el independentismo. Y en esa línea, la única garantía es UPN", ha dicho.

Por su parte, Caballero ha afirmado que "el voto útil, el voto que garantiza el cambio" en el Gobierno de España desde Navarra, es el voto a la formación regionalista, "que es la única fuerza del centro derecha que puede aglutinar esa mayoría suficiente para conseguir llevar dos diputados que sean claves para cambiar el Gobierno" y "acabar con el 'sanchismo'".

Tras subrayar que las elecciones generales del 23 de julio son "muy importantes para los navarros y para los españoles", ha destacado el compromiso de UPN de apoyar al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Además, ha añadido que la formación regionalista es la única que "con estos dos diputados va a poder tener una voz alta y clara y una voz muy nítida y con mucho conocimiento" de las necesidades de los navarros. "Hemos visto hace cuatro días que hemos tenido un respaldo mayoritario", ha dicho Caballero, que ha apostado por dar "combate" al 'sanchismo' con "un gobierno fuerte, con unos intereses claros".

En respuesta a los medios de comunicación sobre la compatibilidad del cargo de María Caballero como concejala y como senadora, en su caso, la regionalista ha señalado que "no hay conflicto". "No es la primera vez que ha habido concejales que han estado en el Congreso y en el Senado compaginando ambos cargos porque son compatibles, o en otros ayuntamientos de España. Pero bueno, yo no digo que lo vaya a compaginar, lo que sí digo es que empiezo como concejala, he empezado con muchísima ilusión, con muchísima fuerza, con mucha responsabilidad, asumiendo también el peso de una corporación que llega con personas nuevas y yo tengo una experiencia y creo que tengo que estar porque puedo aportar", ha indicado.

Sin embargo, ha manifestado que también es importante llevar al Senado "gente con experiencia, gente con credibilidad, gente que conoce las instituciones y conoce sobre todo Navarra, desde la Ribera hasta el norte, la capital, y todos sus pueblos". "Tenemos una implantación territorial grande y lo podemos hacer", ha remarcado.

Preguntado por las afirmaciones del PP de que estudiaría revertir el traspaso de la competencia de Tráfico, Catalán ha respondido que "los líderes o dirigentes de los partidos, fundamentalmente nacionales, el Partido Popular o el Partido Socialista, cada cierto tiempo se descuelgan con declaraciones en contra o poniendo en cuestión el régimen foral de Navarra o el convenio económico".

"La propia ministra de Economía y Hacienda, señora Montero, ahora en la actualización del convenio económico, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, hacía una defensa emotiva también, incluso lógica, de lo que es el convenio económico, sin embargo, cuando era consejera de Hacienda y Economía de la Junta de Andalucía estaba en contra y manifestaba sus discrepancias y decía que era una cuestión discriminatoria con relación a otras comunidades autónomas", ha criticado.

En este sentido, ha subrayado que "quien mejor va a defender la realidad del régimen foral, el convenio económico y la identidad de Navarra es la gente que toma sus decisiones aquí y en este caso concreto Unión del Pueblo Navarro, independientemente de lo que se pueda decir en Madrid, en Bilbao o Vitoria". En este caso, ha remarcado que en UPN "seguiremos defendiendo la presencia de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil".

"Vamos a seguir defendiendo lo que defendimos ya en un preacuerdo que no se llegó a firmar pero que sí se alcanzó en el año 2003-2004 a la hora de compatibilizar la presencia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil con la presencia de la Policía Foral, independientemente de la asunción en exclusiva por parte de la Comunidad foral de Navarra de las competencias de tráfico", ha concluido.