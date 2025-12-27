Catorce centros educativos navarros públicos y concertados participan en el II Torneo Escolar de Debate en Inglés

Libro de gramática inglesa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catorce centros educativos navarros públicos y concertados han participado en el II Torneo de Debate en Inglés, certamen impulsado por la Sección de Programas de Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación del Gobierno foral, que se ha celebrado durante tres días -10, 11 y 12 de diciembre-.

Los centros participantes han sido, en esta segunda edición, Claret Larraona, Calasanz Escolapios, San Cernin, Santa Teresa, Juan de Palafox, Santos Justo y Pastor, FEC Vedruna, IES Basoko, IES Padre Moret Irubide, IES Julio Caro Baroja, IES Mendillorri, IES Navarro Villoslada, IES Sarriguren e IES Zizur.

El torneo, que abarcó desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO, "se aleja de la enseñanza mecánica del idioma para proponer un reto superior: fomentar la autonomía y el pensamiento crítico". Los participantes debían investigar, seleccionar fuentes y construir criterios propios utilizando la lengua inglesa como vehículo. "El debate les exigió reflexión y comprensión profunda de temas adaptados a su nivel y edad, comprendiendo la lógica del otro para poder rebatir, generando una madurez intelectual y una empatía esenciales en su formación ciudadana", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Uno de los pilares del debate fue el impulso de la interacción oral, ya que el torneo crea un escenario de comunicación real "donde la expresión no es solo gramatical, sino estratégica".

El jurado -especializado en técnica argumentativa- destacó el "alto nivel de preparación" de los siguientes centros en categoría alevín (5º-6º de Primaria): Claret Larraona de Pamplona (como centro finalista, el CPEIP Santos Justo y Pastor, de Fustiñana); en categoría infantil (1º-2º ESO) el IES Basoko (como finalista, el IES Mendillorri), ambos de Pamplona; y categoría cadete (3º-4º ESO), el IES Zizur (como finalista, el IES Julio Caro Baroja, de Pamplona).

Asimismo, el torneo reconoció la "gran calidad en la expresión individual", otorgando el premio a los mejores oradores en categoría alevín (5º-6º Primaria) a Laia Najeda Arrondo (CPEIP Santos justo y Pastor), en categoría infantil (1º-2º ESO) a Claudia Raluca Badea (IES Mendillorri) y en la categoría cadete (3º-4º ESO) a Saioa Ochoa Gil (IES Mendillorri).

El jurado puso en valor la "excelente labor de preparación" llevada a cabo por los docentes, "cuyo compromiso ha sido clave para el éxito de los estudiantes".

Los galardones al profesorado preparador se otorgaron, en categoría alevín (5º-6º Primaria), el primer premio a Miren Arrieta Galdos (Claret Larraona) y el segundo premio a Amaya Alevesque Arau (CPEIP Santos Justor y Pastor); en categoría infantil (1º-2º ESO) el primer premio a Héctor Fernández Bahíllo (IES Basoko) y segundo premio a Elisa Barrios Rípodas (IES Mendillorri); y en categoría cadete (3º-4º ESO) el primer premio le correspondió a Laura Arrondo Catalán (IES Zizur) y el segundo premio a Beatriz Eslava Franco (IES Julio Caro Baroja).