CCOO denuncia el cierre de la empresa Karey Solano de Lodosa y el despido de 36 trabajadoras

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado que la empresa Karey Solano, de Lodosa, ha presentado un procedimiento concursal de liquidación para cerrar su fábrica de gomas para suelas de calzado y despedir a las 36 personas que forman actualmente la plantilla. "En su mayoría son trabajadoras con mucha antigüedad y con una media de edad que supera los 50 años", ha explicado CCOO en una nota.

La representación sindical en la empresa, formada por tres delegadas de CCOO, ha señalado que la dirección ha actuado "de mala fe, ocultándoles información y engañando a los trabajadores y trabajadoras". "El concurso se presentó el 25 de junio y no se avisó a las delegadas. Desde ese día hasta ahora, se podían haber tomado medidas para no generar más deuda. La empresa insistía a la representación legal de los trabajadores en que 'con los beneficios de la campaña anterior, se podía aguantar hasta el inicio de esta', que empezaba ahora, en septiembre de 2025. Sin embargo, a la vista de los hechos, la verdadera intención de la dirección era liquidar la empresa, dejando a la plantilla en la calle y sin cobrar", ha lamentado el sindicato.

CCOO ha censurado "la situación de precariedad e incertidumbre en la que se encuentra la plantilla, que cobró la nómina de julio tarde y aún no ha cobrado la nómina de agosto". "Además, la dirección pretender despedir con la indemnización mínima legal y llevar a los trabajadores y trabajadoras al FOGASA", ha criticado.

El sindicato ha solicitado una reunión con el Gobierno de Navarra para que "medie ante este nuevo cierre industrial" en la Comunidad foral. CCOO ha asegurado que defenderá que "sea la empresa la que pague a las trabajadoras las indemnizaciones que se merecen". "Los últimos movimientos que ha hecho a nivel mercantil son indicios de que quiere evitar el pago de las deudas y de las indemnizaciones", ha advertido

Karey Solano es una empresa ubicada en Lodosa y fundada en 1967. Se ha dedicado a la fábrica de gomas para suelas de calzado y el montaje de las mismas. Su producto se ha exportado a nivel internacional, sobre todo entre firmas francesas.

Según ha explicado CCOO, durante la campaña de calzado 2023-2024 "tuvieron un beneficio importante". "Sin embargo, se quedó mucho stock en las tiendas y eso hizo que en los últimos meses bajara el nivel de producción", ha explicado el sindicato. Ante esta coyuntura, las delegadas de CCOO han solicitado varias reuniones con la dirección en los últimos meses para abordar el problema, pero "la empresa trasladaba mensajes tranquilizadores a la plantilla de que todo estaba bien".

De forma paralela a esos mensajes tranquilizadores a la plantilla, en abril de 2025, la dirección escindió la sociedad Karey Solano SL y la volvió a fundar con un CIF distinto. "De esa escisión, se diversifica su actividad: la nueva Karey Solano SLU mantiene la actividad de la fabricación de goma para suelas y la parte patrimonial pasa a la empresa Ebro Activo", ha explicado el sindicato.

"A las delegadas de CCOO no les avisan del concurso de acreedores hasta el pasado 9 de septiembre, pero el concurso estaba solicitado desde el 25 de junio. Se trata de un concurso voluntario de la empresa en la que esta solicita directamente la liquidación", ha afirmado la organización sindical.

Por todo ello, CCOO ha criticado "la mala fe de la empresa, sus mentiras y sus movimientos para liquidar la empresa sin pagar deudas ni indemnizaciones".