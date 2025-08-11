CCOO denunciará el laudo arbitral que retrasa las primeras elecciones sindicales en Glovo

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado que denunciará judicialmente el laudo arbitral el laudo arbitral que ha aplazado las primeras elecciones sindicales en Glovo, inicialmente previstas para el viernes 8 de agosto en Pamplona, debido a "una discrepancia en la interpretación del censo".

"Este hecho ha puesto en evidencia que, en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no todo vale para reducir números o manipular procesos en perjuicio de la democratización y la mejora de condiciones laborales", ha manifestado el sindicato en una nota de prensa.

CCOO ha criticado que el laudo arbitral sobre el censo electoral "fue facilitado a la mesa electoral y los sindicatos participantes con apenas un día de antelación sobre el día de votación, en un proceso donde la transparencia y la legalidad deben prevalecer sobre intereses particulares". "La discrepancia sobre el número de personas electoras ha llevado a una retroacción del proceso, una disminución en la representación en la empresa en Pamplona y a la reestructuración del calendario electoral, que se retomará esta semana para fijar la fecha de votación a inicios del mes de septiembre", ha explicado.

En este sentido, la organización ha avanzado que denunciará judicialmente el laudo arbitral, ya que considera que "el censo electoral no puede disminuir el número de trabajadores y trabajadoras reales que están de alta en la empresa tras los procesos de laboralización a los que ha sido obligada".

CCOO ha censurado, asimismo, "la actitud de la empresa el 8 de agosto, que reunidos para tratar de rehacer el calendario electoral junto con la mesa electoral y el otro sindicato afectado, ha afirmado su intención de seguir interfiriendo en el derecho de libertad sindical. Para ello, seguirá incumpliendo la legislación laboral y los reglamentos de elecciones sindicales sin facilitar el censo electoral actualizado, lo que atenta contra el derecho de libre presentación y votación de las personas trabajadoras que realmente trabajan en Glovo en Pamplona".

El sindicato ha destacado que "no vamos a desfallecer" y que su candidatura a las elecciones sindicales en Pamplona "no va a dar ni un paso atrás en su objetivo de dignificar las condiciones laborales en esta empresa que sistemáticamente nos precariza como riders". "Esta decisión es un bache más por parte de la empresa en connivencia con otro sindicato, convertido en una herramienta útil al servicio empresarial, pero tan solo servirá para coger más fuerza hasta el momento en el que los trabajadores y trabajadoras de Glovo puedan ejercer sus derechos y negociar sus condiciones de trabajo", ha concluido.