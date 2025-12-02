CCOO y ELA critican la apertura del comercio en domingos y festivos acordada para 2026

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y ELA han criticado este martes que el Consejo Asesor del Comercio Minorista de Navarra ha acordado la apertura de cinco jornadas en domingos y festivos para 2026.

En una nota de prensa, desde CCOO han afirmado que "en contra de la voluntad de las personas trabajadoras", el Gobierno de Navarra ha trasladado a los agentes sociales los diez días de posible apertura y la CEN "ha decidido" que las cinco jornadas de actividad sean el domingo 4 de enero, el Jueves Santo (2 de abril), el Día de Navarra (3 de diciembre) y el domingo 20 de diciembre. Además, los comercios también podrán abrir en el festivo de cada localidad.

CCOO ha rechazado "un año más un acuerdo previamente acordado entre Gobierno y la patronal y ha recordado el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras". "Para CCOO, esta decisión, tomada de manera interesada por la parte empresarial con el beneplácito del Gobierno de Navarra, antepone, una vez más, los intereses de las grandes empresas a los intereses de la mayoría social", han subrayado.

En la reunión celebrada este martes, el secretario de la Federación de Servicios de CCOO de Navarra, Rubén Belzunegui, ha "afeado" la "actitud de las patronales y su nulo interés en el bienestar de sus personas trabajadoras". "La responsabilidad social corporativa de las empresas no es tener una ideas fantásticas, sino llegar a acuerdos y cuidar de las plantillas", ha manifestado.

Asimismo, el sindicalista ha reclamado que "los estándares europeos que aspira a alcanzar el Gobierno de Navarra no sólo se vean reflejados en cifras macro, sino que afecten directamente al bienestar de las personas trabajadoras".

En este sentido, Belzunegui ha subrayado que "unos horarios de apertura más razonables en el comercio también nos asemejarían a los países de nuestro entorno". Por ello, Belzunegui ha apostado por "la implantación de políticas públicas que cambien la política comercial, especialmente de las grandes compañías". En "una época de cambio en el modelo de consumo", algunos pequeños comercios "ya han introducido el descanso semanal desde el sábado por la tarde".

Por otro lado, el sindicato considera "una afrenta a la clase trabajadora que el Gobierno de Navarra, de tinte progresista, plantease como día de actividad el Primero de Mayo, Día de las Personas Trabajadoras".

CCOO ha defendido la "apertura cero" en domingos y festivos, y "mientras la patronal siga imponiendo sus días de apertura en días de descanso", el sindicato exige que quienes trabajen durante esas jornadas "lo hagan de propia voluntad". Para conseguir que las plantillas quieran trabajar esas jornadas, el sindicato propone repartir el rendimiento económico neto de los comercios en esas jornadas con las personas trabajadoras.

Por su parte, desde ELA han criticado que la reunión "ha seguido el guion habitual: el Gobierno de Navarra ejerce de notario de la patronal y da cobertura legal al acuerdo al que previamente habían llegado las empresas en la CEN, que es quien decide realmente cuántos y qué domingos y festivos abren los comercios".

"Nuevamente, los sindicatos presentes en este órgano no han tenido ningún tipo de participación en la decisión, una práctica absolutamente irrespetuosa hacia las personas trabajadoras del sector, que son quienes sufren este tipo de decisiones", han subrayado.

Desde ELA han destacado que "este año, además de los domingos y festivos habituales, han decidido habilitar como día aperturable el Primero de Mayo, demostrando una absoluta falta de sensibilidad hacia las personas trabajadoras y hacia lo que representa el movimiento sindical en la defensa de los derechos laborales".

En cuanto al proyecto de ley de comercio, ELA "ha sido muy crítica con lo referente a los horarios comerciales, porque eliminaría las restricciones para abrir en domingos (la ley actual limita a un máximo de dos domingos de apertura al año y no consecutivos)".

Esta modificación "supondría aumentar el número de días de interés comercial para las empresas, lo que traería como consecuencia un incremento del número de días de apertura respecto a los actuales, algo que implica un perjuicio evidente para los y las trabajadoras".

"Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en el comercio o bien trabajan seis días semanales y descansan solo el domingo, o bien tienen en el domingo el único día de descanso del fin de semana y el otro durante la semana. Facilitar la apertura de más domingos supone aumentar el número de días de trabajo consecutivos para las plantillas, además de dificultar la conciliación con la vida personal", han reivindicado.

ELA ha manifestado que "un gobierno no es progresista porque lo repita muchas veces, sino por las políticas que aplica". "Y una ley que favorece un modelo desregulado que solo beneficia a las grandes empresas, en detrimento de los y las trabajadoras y del pequeño comercio de cercanía, no es una ley progresista". Por ello, intentará "influir" para que "se modifique en beneficio de los intereses de las personas que trabajan en el comercio".