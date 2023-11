CCOO reclama a las empresas del comercio "cumplir con lo acordado" y no abrir la tarde de Nochebuena

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado a las empresas del comercio de Navarra que "cumplan con lo acordado" y no abran la tarde de Nochebuena.

CCOO ha explicado en una rueda de prensa que el Consejo Asesor del Comercio Minorista eligió el domingo 24 de diciembre como día hábil para la apertura para el comercio "siempre y cuando se cumpliera el compromiso por parte de las empresas de cerrar al mediodía".

El sindicato ha criticado, sin embargo, que "algunas marcas relevantes del comercio instaladas en Navarra tienen la intención de abrir ese día por la tarde, incumpliendo así lo pactado en el Consejo Asesor del Comercio Minorista de Navarra".

Ante este escenario, CCOO va a poner en marcha la campaña '24D, derecho a conciliar' y no descarta realizar movilizaciones.

"El Consejo Asesor del Comercio Minorista de Navarra acordó el domingo 24 de diciembre de este año como día de posible apertura en festivo. El Gobierno de Navarra accedió a la demanda patronal y no atendió la voluntad de los sindicatos presentes (CCOO y UGT). En el pacto, no obstante, el Ejecutivo foral acordó la posible actividad comercial con el compromiso de que las empresas cerrasen al mediodía", ha explicado CCOO.

Sin embargo, el sindicato ha señalado que con las tablas horarias de las personas trabajadoras del sector, ha comprobado "la nula capacidad de flexibilización que estas empresas ofrecen a las personas empleadas".

Por ello, CCOO ha apelado "al conjunto de la sociedad a ejercer un posicionamiento claro ante lo que considera una vulneración de los derechos laborales de las personas trabajadoras".

El sindicato ha propuesto que "las tiendas cumplan con el horario pactado y que, además, sólo trabaje ese día quien quiera trabajar".

Asimismo, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO de Navarra, Rubén Belzunegui, ha afirmado que "las empresas tendrán que hacer atractivo trabajar durante el 24 de diciembre".

El sindicato ha exigido retribuir, como mínimo, un 50% por encima de lo habitual la hora de trabajo y recompensar dichas horas bien con dinero o bien con descanso, a elección de la persona trabajadora.

Durante la rueda de prensa, Belzunegui y Beatriz Caparroso, secretaria de Organización de la Federación de Servicios de CCOO Navarra, han expresado su "voluntad de espera para que las marcas que así lo consideren rectifiquen su postura sobre el horario de trabajo del día señalado".

Asimismo, los dos representantes sindicales han instado al Gobierno de Navarra a que "cumpla con lo acordado y obligue a su cumplimiento a las empresas". Según CCOO, el propio consejero de Industria y Transición Ecológico y Digital Empresarial, Mikel Irujo, "dejó por escrito la idea de cerrar durante el mediodía".

No obstante, el sindicato ha advertido de que si las empresas "no rectifican", emprenderá junto con el resto de organizaciones sindicales "las acciones pertinentes para denunciar esta postura patronal".

CCOO ha explicado que no descarta "ningún escenario siempre en relación con la capacidad de flexibilidad que muestren estas empresas".

Durante la rueda de prensa, Belzunegui y Caparroso han expresado "la necesidad de que la sociedad tome parte en favor de las personas trabajadoras del sector". Ambos han animado a no consumir más allá de la hora marcada en el pacto, es decir, el mediodía.

"Si las empresas siguen con su posicionamiento, la respuesta debe venir desde todos los ámbitos: el sindical, el institucional y el ciudadano. Sin clientes, las empresas reconsiderarán su postura de cara a otras jornadas similares futuras", ha explicado CCOO.

El objetivo del sindicato es tender hacia la apertura cero en festivos o bien cubrirlos con personal voluntario. "Es necesario fijar límites al tiempo de trabajo, no solo para poder conciliar la vida laboral y familiar, sino porque también se ha demostrado que mejora la productividad, el bienestar de las plantillas y reduce el absentismo y los accidentes laborales", ha señalado Caparroso.

Desde CCOO han considerado que es necesario "visibilizar la necesidad de un cambio de modelo en este sector". "En las mesas de negociación de comercio estamos luchando por conseguir descansos de calidad, es decir, librar los fines de semana, cuando descansa todo el mundo y no entre semana. Estamos hablando de un sector feminizado, joven y con condiciones y horarios abusivos. Si a eso le añadimos tener que trabajar en festivos y además hacerlo con la misma remuneración que un día normal, la precariedad está asegurada y la conciliación resulta imposible", han señalado, para explicar que van a poner en marcha la campaña en redes '24D, derecho a conciliar'.

CCOO ha destacado que, "precisamente ahora, en pleno debate por la reducción de la jornada laboral, el sector del comercio también tiene que avanzar en este sentido". "La apertura en festivos empeora las condiciones laborales, destruye empleo al poner en peligro la supervivencia del pequeño comercio (que no puede competir con las grandes superficies), no permite la conciliación y trata de imponer un mal modelo de sociedad, en la que las grandes firmas son las que nos organizan la vida. No es necesario abrir ni consumir en días festivos", ha señalado.