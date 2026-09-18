CCOO y UGT convocan a la huelga a 6.000 personas trabajadoras del sector de las conservas vegetales en Navarra

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han convocado a la huelga a 35.000 personas en España -unas 6.000 en Navarra- para presionar a las patronales y alcanzar un acuerdo para el sector de las conservas vegetales. Los sindicatos critican "la pasividad de la patronal para llegar a un acuerdo y plantean, por el momento, paros totales los días 25 de septiembre, 7 y 8 de octubre".

Según han señalado los sindicatos en un comunicado, en Navarra, algunas empresas más reconocidas en el sector están involucradas en esta negociación. Guatarra, IAN, Iberfruta, El Navarrico, MCA, Línea Verde o Dantza son algunas de las más relevantes. "El convenio de conservas vegetales es un acuerdo estatal que regula las condiciones de todas las personas trabajadoras del sector, incluyendo, en parte, los convenios o pactos de empresa con los que cuentan algunas compañías", han indicado, para añadir que, tras finalizar su vigencia en diciembre de 2025, se empezó a negociar un nuevo convenio en febrero de 2026.

MEJORES SALARIOS, MÁS DERECHOS Y MENOS JORNADA

Los sindicatos reclaman que "los salarios reciban un impulso real y que exista una nueva clasificación profesional que ordene y aclare la situación". Asimismo, exigen que se incorpore al convenio un complemento económico al 100% para que "las personas trabajadoras no pierdan dinero mientras se encuentran de baja". "El de conservas vegetales es el único convenio de la industria alimentaria que no garantiza que cobran su salario íntegro quienes se recuperan de un accidente laboral", han explicado.

Las plantillas también exigen que "el futuro convenio sectorial reduzca la jornada laboral de una forma razonable; que aumente la cantidad que reciben por determinados pluses; que se creen otros nuevos y que se mejoren los permisos retribuidos". Entienden que es el momento de que se introduzcan medidas para "garantizar la igualdad efectiva y el empleo estable y de calidad". "Las mujeres de este sector ocupan los puestos de menor retribución, con categoría de auxiliares y contratos fijos discontinuos, o lo que es lo mismo, sufren la precariedad del sector en mayor medida", han rechazado.

El Convenio de Conservas Vegetales regula las condiciones laborales de más de 30.000 personas. Gran parte de la actividad se desarrolla en Navarra, Extremadura, Murcia, Catalunya y el País Valencià. El sector cuenta con cerca de mil empresas.