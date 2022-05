CCOO y UGT reivindican subidas salariales, un control de los precios e igualdad entre mujeres y hombres

PAMPLONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han movilizado este domingo en Pamplona, con motivo de la celebración del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para reivindicar subidas salariales, un control de los precios así como la igualdad entre hombres y mujeres.

La manifestación, que ha sido respaldada por varios cientos de personas, ha partido al mediodía desde la sede de ambos sindicatos en la avenida Zaragoza, precedida por una pancarta con el lema 'La solución. Subir salarios. Contener Precios. Más Igualdad', y ha finalizado frente al Parlamento de Navarra. También se han podido ver otras pancartas con lemas como 'Vivas, libres, unidas', 'Defendamos las pensiones dignas', 'Ningún recorte por la guerra' y 'Ante el bloqueo de los convenios, respuesta sindical'.

Entre los asistentes se encontraban el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, integrantes del PSN, entre ellos su secretario de Organización, Ramón Alzórriz, o el coordinador de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la manifestación, el secretario general de CCOO en Navarra, Chechu Rodríguez, ha destacado que "hoy es un día para felicitarnos" por los acuerdos alcanzados desde el inicio de la pandemia y por la crisis por la guerra en Ucrania, pero también para reivindicar "la igualdad, el control de los precios de la energía y de los elementos básicos de consumo, que se están disparando no sólo por el efecto de la guerra, sino por otros efectos que tienen que ver más por un carácter especulativo; y una subida de salarios que dignifique las condiciones de los trabajadores y trabajadoras".

"La gente trabajadora de este país no tiene que volver a pagar una tercera crisis consecutiva y en esas estamos los sindicatos", ha remarcado Rodríguez, que ha añadido que "no puede ser que, mientras las grandes empresas incrementan los precios y sus beneficios, estén pidiendo rebajas de impuestos y congelación salarial". "No vamos a consentir que seamos otra vez los trabajadores los que volvamos a pagar una nueva crisis", ha reiterado.

"Los empresarios tienen que saber que sin incrementos de salarios y sin cláusulas de garantía salarial no hay acuerdo salaria", ha manifestado. De la misma manera, ha señalado que "los gobiernos tienen que saber que no habrá pacto de rentas si sólo hablamos de una renta, que es la de los salarios".

Igualmente, ha defendido que "las reivindicaciones en el ámbito de la igualdad y en el ámbito de la mejora de las condiciones sociales y de trabajo también tienen que crecer y se tienen que empezar a notar con acuerdos con el Gobierno, en la negociación colectiva y, si no, movilizándonos en la calle".

Por su parte, el secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, ha considerado que "los sindicatos han dado la talla en esta época de crisis de pandemia" y en la anterior de 2008 y ha puesto en valor los acuerdos alcanzados con el Gobierno central y de las comunidades autónomas "que han supuesto fundamentalmente el mantenimiento del empleo", citando la reforma laboral, la de pensiones o los ERTE "que han supuesto el mantenimiento de 3,5 millones de trabajadores".

Así, ha remarcado que los sindicatos pueden celebrar este 1º de Mayo estos "hitos". Pero ha precisado que quedan "cuestiones pendientes" en el acuerdo de la reforma laboral como "la causalidad de los despidos" ya que "en este país es fácil y barato despedir", por lo que ha demandado "volver a la indemnización por despido que había antes de la reforma del PP".

Igualmente, ha apostado por alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva para una subida salarial. En este sentido, ha asegurado que la subida de los salarios no es responsable del incremento de la inflación y ha apuntado que "los acuerdos que estamos firmando son del orden del 2,5% y en mayo la subida del IPC fue del 9,8%". "No vamos a cejar en la subida del IPC en los convenios del IPC que firmemos y, si se negocia una cantidad inferior, queremos una revisión salarial año a año". "Si quieren el acuerdo lo tendrán, como hemos demostrado, y si no, la conflictividad está servida", ha remarcado.

Por otro lado, ha reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en cuestión de brecha salarial "que ronda los 6.800 euros" en Navarra y en materia de violencia de género. También, ha defendido la prevención de riesgos laborales y ha solicitado a los ejecutivos central y foral que "pongan todos los medios a su alcance para formar y preparar a los trabajadores y sobre todo a los delegados de prevención de las empresas".

Finalmente, ha advertido ante los "cantos de sirena" de la patronal que "empiezan a decir que no puede estar ligado la subida de las pensiones al IPC".