CCOO valora los "datos positivos de creación de empleo" pero advierte de que noviembre "deja también sombras"

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Formación y Empleo de CCOO Navarra, Pili Ruiz, ha realizado una "valoración muy positiva" de "los datos positivos de creación de empleo", si bien ha advertido de que "a pesar de estas luces", noviembre "deja también unas sombras".

En concreto, el paro registrado en Navarra subió en 253 personas en noviembre en relación al mes anterior, hasta los 29.212 desempleados.

Por el contrario, "Navarra, por segundo mes consecutivo, supera las 317.000 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que refleja la enorme fortaleza del empleo en nuestra comunidad". "Otro dato que también nos parece muy positivo es que desde que se aprobara en diciembre de 2021 la reforma laboral, el empleo de calidad, entendido como personas con contrato indefinido a tiempo completo, sigue aumentando", ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, ha destacado que "desde diciembre de 2021 son 25.000 personas trabajadoras más con este tipo de contratación", lo cual supone "el 56% de la población trabajadora en régimen general". "Por tanto, positiva la creación de empleo, positiva también la creación del empleo de calidad, pero estas luces que nos deja noviembre dejan también unas sombras, como es ese incremento del desempleo. Volvemos a superar la cifra de 29.000 personas desempleadas en nuestra comunidad", ha manifestado.

Según ha subrayado, noviembre "suele ser un mes negativo para el empleo", y "en este caso, la campaña prenavideña no ha contenido la subida de desempleo". También ha criticado que si bien "el desempleo se ha cebado más, en este caso, con los hombres, el 61% de las personas desempleadas son mujeres".

"Ante un año que se nos termina, este 2025, como también noviembre que se nos ha ido, nos dejan luces y sombras. Luces, esa fortaleza del empleo. Sombras, entre las que el sindicato destaca la triste noticia de empresas referentes en el ámbito industrial que han cerrado: Sunsundegui, BSH, Nano Automotive", ha comentado.

En este sentido, ha realizado "una petición al Gobierno de Navarra, también al empresariado: la necesidad de hacer una mayor inversión, un mayor refuerzo y esfuerzo en inversión en el sector industrial que compense esta pérdida de empleo y que haga que el sector se modernice y siga siendo estratégico y clave para nuestra comunidad".

Ruiz también ha hecho referencia a "la persistencia de problemas estructurales, como es que cuatro de cada diez personas desempleadas lleven más de un año en paro, que una de cada diez personas desempleadas sean menores de 25 años, o el alto paro que siguen sufriendo las personas migrantes con discapacidad".

"Por ello, seguimos reclamando políticas activas fuertes, mayor inversión también en estas políticas de formación y empleo. Y desde luego, el sindicato va a estar pendiente de que esas inversiones se den y que lleguen a las personas que más las necesitan", ha subrayado.