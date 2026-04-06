CCOO valora los "datos positivos" de marzo, que "reflejan el dinamismo y la fortaleza del empleo" en Navarra

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha afirmado que "marzo nos deja unos datos positivos de empleo", unos "datos históricos" que "reflejan el dinamismo y la fortaleza del empleo" en Navarra, si bien "los datos más negativos los sufren las personas desempleadas más jóvenes" y las mujeres.

"La valoración que hacemos es positiva. Sin duda, marzo nos deja unos datos positivos de empleo: desciende el paro, desciende en 151 personas con respecto a febrero, y desciende en 772 personas con respecto a hace un año", han indicado desde el sindicato.

Por otro lado, han destacado que "los datos de afiliación a la Seguridad Social son también muy positivos", ya que "nos encontramos con datos históricos de afiliación a la Seguridad Social, con más de 316.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en este mes de marzo".

"Datos históricos. Son sin duda unas cifras muy positivas que reflejan el dinamismo y la fortaleza del empleo en nuestra comunidad. Los datos más negativos los sufren las personas desempleadas más jóvenes", han subrayado desde CCOO.

A su juicio, "es un dato negativo" que este mes de marzo "102 personas menores de 25 años se hayan sumado a las listas del paro". También han destacado como cifra "negativa" el paro "que soportan las mujeres y que representan el 61,4% de las personas desempleadas".