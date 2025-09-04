El CD Aranzadi reabre este jueves la piscina exterior de adultos que permanecía clausurada por un problema de cloración

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Aranzadi reabre este jueves la piscina exterior de adultos que todavía estaba clausurada tras la detección, la semana pasada, de un problema de cloración en el agua que afectó a todas las piscinas exteriores.

Las instalaciones municipales pudieron abrir el fin de semana dos de ellas, una de adultos y otra de chapoteo, pero quedaba pendiente otra piscina de nado de adultos.

Tras realizar un tratamiento de hipercloración en esta última, el lunes se tomaron muestras de agua, que se han analizado en laboratorio. Los resultados, recibidos este mismo jueves, confirman que la calidad del agua "es la adecuada". De esta forma, el Complejo Deportivo Aranzadi recupera la normalidad en sus zonas de baño exteriores.

Las piscinas se cerraron al público el jueves, 28 de agosto, tras detectar en un análisis rutinario una carencia de cloro y la presencia de pseudomonas, unas bacterias que pueden causar erupción en la piel, otitis externa, conjuntivitis e infecciones en las vías respiratorias y urinarias.

Para "facilitar una reapertura con garantías", se procedió al vaciado completo de una de las piscinas de nado y la de chapoteo, y se llevó a cabo un tratamiento de desinfección, previo al llenado con agua tratada. Además, se sometió a un tratamiento de hipercloración, para eliminar cualquier agente microbiológico.

Ello permitió que la piscina pudiera abrirse "con todas las garantías" el pasado sábado, 30 de agosto. En la segunda piscina de nado, por el contrario, se optó por un tratamiento de hipercloración, sin llevar a cabo el vaciado.

Es por ello que ha habido que realizar nuevos análisis del agua y esperar a los resultados antes de proceder a su apertura. A lo largo de este jueves se ha recibido el visto bueno por parte de Sanidad Ambiental, por lo que se ha autorizado el baño.