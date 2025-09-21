CEAFA exige "igualdad de derechos" para las personas con Alzheimer y sus familias

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, este 21 de septiembre, La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) conmemora este domingo, 21 de septiembre, el Día Mundial de esta enfermedad con el lema 'Igualando Derechos', reclamando un trato "justo, digno y específico para este colectivo, cuyos derechos se ven limitados según avanza la enfermedad".

El Alzheimer afecta a cerca del 11% de la población española, "convirtiéndose en uno de los mayores retos sanitarios y sociales a día de hoy". "Pese a los avances en investigación y diagnóstico, la enfermedad continua sin cura ni tratamiento curativo. A ello se suma una cobertura social y sanitaria insuficiente que obliga a las familias a asumir la mayor parte de los cuidados, con un impacto económico, laboral y emocional", destaca la entidad en una nota de prensa.

En el marco del Día Mundial, la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, ha exigido que las personas con Alzheimer y sus familias "gocen de los mismos derechos reconocidos a otros colectivos. El Alzheimer es una enfermedad que no solo afecta a quienes lo padecen sino también a todo el entorno familiar y social". Por ello, ha reclamado "un compromiso firme por parte de los poderes públicos y de la sociedad en su conjunto. Exigimos igualdad, dignidad y reconocimiento. El Alzheimer no puede seguir siendo invisible".

La campaña del Día Mundial del Alzheimer 2025 versa este año "sobre cómo damos por sentado que los derechos 'están ahí', pero a menudo no se ven con claridad o se pierden entre el ruido. Igual que en una sopa de letras, las palabras están presentes, pero hay que buscarlas activamente para reconocerlas. Esta analogía conecta con el Alzheimer: los recuerdos y capacidades están, pero se van difuminando, y se necesita esfuerzo, apoyo y atención para recuperarlos o mantenerlos visibles".

Esta metáfora será la protagonista de la campaña de redes sociales. Todo ello con el objetivo de "visibilizar derechos que nunca deberían quedar escondidos para las personas con Alzheimer y sus familias".

REIVINDICACIONES

La Confederación ha reivindicado el derecho de las personas afectadas con Alzheimer "a hablar y a expresar cuáles son nuestras necesidades concretas y reales, valorando aquello que efectivamente nos ayuda a superarlas, pero también denunciando las carencias que la sociedad y los sistemas siguen teniendo". Igualmente, reclaman su derecho a "ser escuchados y comprendidos", a "tomar nuestras propias decisiones y a ejercer este derecho que va a determinar nuestro futuro en asuntos sensibles que implican a toda la familia y van a condicionar el devenir de la enfermedad y de sus consecuencias".

De la misma manera, ha destacado la necesidad de seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad y ha reclamado el derecho de los afectados "al diagnóstico certero, reduciendo el porcentaje de personas no diagnosticadas (30-40%), así como a los tratamientos más adecuados en cada caso y en cada fase".

CEAFA ha demandado "recibir las mismas atenciones en cualquier lugar del territorio nacional, sin que se produzcan desigualdades entre las diferentes comunidades" y ha reclamado que el Sistema Nacional de Salud "nos atienda como nos merecemos y no nos siga ignorando como lo ha venido haciendo hasta ahora".

También ha subrayado su derecho a "recibir las atenciones sociales específicas que precisamos", a que "se dicten y establezcan normas que se dirijan específicamente a nuestro colectivo ya que las actuales centran su atención en otros grupos a nosotros nos tocan tangencialmente, como por ejemplo la Ley ELA"; y a "cuidar y a ser cuidados como merecemos y con dignidad".

Finalmente, CEAFA reclama que los afectados con Alzheimer sean incluidos "en la estrategia de cuidados que no contempla nuestras necesidades y de la que hemos sido excluidos de su concepción y desarrollo"; y que se les reconozca "como colectivo específico", recibiendo "la misma atención social y política que hasta el momento se presta a otros grupos -discapacidad, personas mayores, enfermedades crónicas, enfermedades mentales, etc.- de las que nos separan más elementos de los que nos unen".