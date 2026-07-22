CEIN y ANEL firman un convenio para impulsar el emprendimiento cooperativo innovador con el apoyo de Industria

De izquierda a derecha: Uxue Itoiz, directora gerente de CEIN; Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial; Ignacio Ugalde, presidente de ANEL. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), adscrita al departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, y la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL) han rubricado un convenio de colaboración para impulsar conjuntamente actuaciones vinculadas al emprendimiento innovador, el cooperativismo y la creación de empresas en Navarra.

En el acto de firma han participado el presidente de CEIN y consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo; la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz; e Ignacio Ugalde, presidente de ANEL.

Si bien ambas entidades mantienen una trayectoria de colaboración continuada en esos ámbitos, han decidido actualizar y reforzar el marco de cooperación existente para adaptarlo a las nuevas necesidades del ecosistema emprendedor y de innovación de nuestro territorio. El nuevo acuerdo pone el foco en la generación de dinámicas de cooperación que favorezcan iniciativas emprendedoras de impacto, ha informado el Ejecutivo navarro.

En el acto de firma, el consejero Irujo ha puesto en valor "cómo nuestro ecosistema se nutre de sinergias entre modelos de arraigo, emprendimiento e innovación con iniciativas fuertemente comprometidas con el desarrollo económico y social de Navarra". "CEIN y ANEL, con sus respectivos modelos de trabajo, son un claro ejemplo de ello".

Itoiz ha destacado que "en CEIN apoyamos a todas las personas emprendedoras, independientemente de su modelo, y les asesoramos buscando siempre una diferenciación a través de la innovación". "Alianzas como esta con ANEL nos permite cooperar con otras entidades para que las personas que quieran emprender obtengan un asesoramiento especializado según sus intereses", ha concluido.

Por su parte, Ugalde ha señalado que "el cooperativismo no es un modelo vinculado a sectores concretos; es una forma de emprender que puede aplicarse a cualquier ámbito de actividad". "Nuestro objetivo es convertir el emprendimiento cooperativo en un referente para las personas que quieren desarrollar proyectos innovadores, sostenibles y con un fuerte compromiso con el territorio", explica Ignacio Ugalde.

En este marco, y según este acuerdo, CEIN dará a conocer entre sus emprendedores el modelo de empresa de economía social para la creación de nuevos negocios y derivará a ANEL los proyectos susceptibles de convertirse en empresa bajo ese modelo. Asimismo, facilitará el acceso a sus viveros y espacios de incubación a empresas innovadoras procedentes de iniciativas impulsadas por ANEL.

Por su parte, ANEL aportará a CEIN su conocimiento especializado sobre el modelo de empresa cooperativa y sociedades laborales, y participará en los eventos organizados por la sociedad para promover este modelo entre personas interesadas en emprender. Además, ofrecerá la Cooperativa de Emprendimiento y el Centro de Emprendimiento COALEA a los grupos de personas emprendedoras derivados por CEIN interesadas el modelo de emprendimiento cooperativo.

Igualmente, ambas entidades compartirán información periódica sobre sus servicios y participarán en acciones formativas, jornadas y programas que organice la otra entidad.