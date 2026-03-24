CEN no irá a la reunión con ELA y LAB sobre un SMI propio y les emplaza a participar en el foro abierto con CCOO y UGT

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, ha afirmado que "no vamos a acudir" a la reunión convocada este miércoles por ELA y LAB sobre un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para la Comunidad foral, y ha emplazado a ambos sindicatos a participar en el foro abierto con CCOO y UGT.
"Ya hemos comunicado a los propios sindicatos que nos invitaron que no vamos a acudir a esa reunión, sin perjuicio de haberles trasladado una invitación para que se incorporen a la mesa que tenemos ya abierta en los acuerdos interprofesionales con CCOO y con UGT", ha indicado este martes, en respuesta a los medios de comunicación.
Preguntado por los motivos de esta decisión, Piquer ha respondido que "tenemos ya unas reglas de juego, tenemos una mesa abierta". "La CEN no se puede repartir, porque estamos tratando de los mismos asuntos, y por lo tanto, creemos que el foro donde tenemos que tratar los asuntos, tanto de SMI como otros muchos que nosotros planteamos a los sindicatos, es la mesa de los acuerdos intersectoriales que tenemos abierta con CCOO y con UGT y a la que hemos invitado a ELA y LAB", ha indicado, tras señalar que "próximamente" se comunicará la fecha del próximo encuentro.
Sobre la postura de la CEN respecto a un SMI propio, Piquer ha señalado que "nosotros, dentro del diálogo estamos abiertos a todo lo que nos plantean, porque nosotros también tenemos peticiones que trasladar a los sindicatos". "Nosotros hablamos de absentismo, hablamos de desconexión digital, hablamos de accidentes de trabajo, hablamos de eficacia y tiempo de trabajo, hablamos de muchas cosas", ha subrayado.