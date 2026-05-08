Cerca de 1.000 personas realizarán la segunda prueba de la oposición de 585 plazas de Administrativo

Imagen de un momento de la primera prueba realizada el pasado mes de febrero. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 977 personas aspirantes están llamadas a participar este domingo, 10 de mayo, en la segunda prueba de la oposición para cubrir 585 plazas del puesto de trabajo de administrativo/a al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El examen, que tendrá lugar en las aulas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), se realizará en tres tandas. La primera de las tandas, a la que concurrirán 339 personas, está fijada a las 10.00 horas. Un total de 311 personas aspirantes están llamadas a la segunda tanda, que tendrá lugar a las 12.30 horas. La tercera y última tanda está fijada a las 16.00 horas y participarán un total de 311 personas, explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Por su parte, 16 personas aspirantes, que requieren adaptación de tiempos y/o medios, realizarán la prueba en aulas adaptadas y repartidas entre la segunda tanda, 10 personas, y la tercera tanda, seis personas.

La distribución de las personas aspirantes que se incluyen en cada una de las tandas se determinó mediante un sorteo público.

Esta prueba constará de dos partes diferenciadas, valoradas en un total de 50 puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, la mitad de la puntuación asignada a la prueba. El primer ejercicio, en el que se podrá obtener un máximo de 20 puntos, constará de 25 preguntas sobre documentos, libros de Excel y bases de datos, con cuatro opciones de respuesta de las que solo una será válida.

La segunda parte, valorada en un máximo de 30 puntos, consiste en realizar 25 acciones sobre documentos y libros de Excel en ordenador. Este segundo ejercicio se realizará con el sistema de plicas.

A esta segunda prueba concurren las personas aspirantes que superaron la primera prueba de la oposición, que se realizó el pasado 8 de febrero y en la que participaron un total de 7.231 personas. De las 585 plazas ofertadas, 264 corresponden al turno libre, 264 al turno de promoción, 51 al turno de reserva para personas con discapacidad y 6 plazas al turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.