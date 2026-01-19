Imagen de la sesión. - MIGUEL OSES

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 profesionales del turismo van a recibir formación en digitalización gracias al programa 'Impulso Digital', una iniciativa de la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra que va a formar a en herramientas y estrategias de digitalización. Este programa está financiado por los fondos NEXT Generation de la Unión Europea, con la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La sala Pío Baroja del edificio del INAP acogió el pasado 14 de enero el inicio de la formación especializada. La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, dio la bienvenida a las personas participantes, resaltando que "hoy en día las empresas turísticas os enfrentáis a un mercado cada vez más competitivo, inmediato y tecnológico, que exige una continua interacción online con el cliente para la que hay que estar preparado y formado". "Por eso, desde la dirección general de turismo y en el marco de los fondos europeos, los fondos Next, consideramos que la generación de recursos formativos en este ámbito era imprescindible", dijo.

En el evento también participaron Alberto Ecay, director del Servicio de Desarrollo Territorial Sostenible del Turismo, que resaltó "lo ambicioso y completo del programa formativo y su carácter eminentemente práctico para impulsar y hacer realidad la digitalización en las empresas turísticas de Navarra".

Le acompañó en la presentación Fran Hidalgo, responsable del área de Servicios de Digitalización de NASERTIC, empresa pública que va a gestionar la formación. Una vez finalizada la presentación, se habilitó un espacio de encuentro para todas las personas participantes en la jornada, facilitando de esta manera un primer trabajo de networking.

Se trata de una de las formaciones en digitalización más completas de las ofertadas hasta la fecha, con 150 horas de duración que van a desarrollarse a lo largo del primer semestre de este año. Finalizado el periodo de inscripción, y dado el éxito de la convocatoria, se han ampliado las plazas de las 171 iniciales a 200 totales. Se mantiene, asimismo, una lista de espera para cubrir eventuales bajas durante el desarrollo de la acción.

10 UNIDADES TEMÁTICAS

El programa 'Impulso Digital' combina la formación teórica con una aplicación muy práctica para las empresas y profesionales del sector a través de mentorías grupales e individuales, así como herramientas online con encuentros presenciales. Durante los tres primeros meses del año las personas que participan en este programa serán formadas en los siguientes diez campos especializados: Introducción: Digitalización de las PYME en el sector turístico; Inteligencia Artificial: herramienta base y transversal en la digitalización; Estrategias de Marketing Digital para Empresas Turísticas; Gestión de la experiencia: Cliente digital; Comercio Electrónico y Plataformas de Reservas; Herramientas digitales para la comunicación plurilingüe; Análisis de Datos y Toma de decisiones; Ciberseguridad en el Turismo; Automatización de procesos y mejora operativa; e Innovación Tecnológica en el Turismo.

Posteriormente, se formarán grupos según intereses para realizar las mentorías grupales y se pondrán asimismo en marcha las mentorías individuales, con el objetivo de que cada participante pueda desarrollar un plan de digitalización personalizado para su proyecto o negocio.